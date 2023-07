Tras la agresión de su PF: aseguran que Jorge Sampaoli tiene las horas contadas en el Flamengo

La acusación del delantero del Flamengo, Pedro, en contra del preparador físico de la institución, Pablo Fernández tiene a Jorge Sampaoli con un pie afuera del Mengao.

Es que, según cuenta la prensa brasileña, la dirigencia del club de Río de Janeiro “sólo está esperando que finalicen los trámites legales, tras la denuncia interpuesta por el delantero”, para tomar cartas en el asunto.

De hecho, O’Globo va más allá y asevera que “apenas la policía despache su informe, despedirán a Fernández” y se espera que otro miembro del cuerpo técnico de Sampaoli también se vaya: el hijo del aludido, Marcos Fernández.

Luego la cadena añade que “aún no se sabe cuál será la reacción y el futuro de Sampaoli”, pues no sólo su renuncia es viable ya que tras las reuniones de este domingo, le pueden pedir que de un paso al costado. ¿La razón? El plantel no quiere seguir entrenando bajo las órdenes del transandino.

“El cuadro de Flamengo salió en defensa de su compañero y decidió que no entrenará mientras el preparador físico esté en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Pedro, en sus redes sociales, se expresó al afirmar que además de la agresión física de anoche, ha sufrido ‘cobardía psicológica’ por parte de los integrantes de la comisión técnica del club, y que ‘alguien que cree que tiene derecho atacar a otro no merece el respeto de nadie’”, informa el periódico deportivo, Lance.

Lo mismo informa el periodista del programa televisivo SBT Río, Venê Casagrande, el cual sentencia que “ya no hay el más mínimo clima en la plantilla para la continuidad de Jorge Sampaoli en Flamengo. Jugadores indignados por la actitud del preparador físico y la forma en que el técnico argentino manejó el asunto entre bambalinas. Los jugadores esperaban una postura diferente del director técnico.

Es que los problemas entre futbolistas y el otrora estratega de la Selección Chilena no son nuevos y el combo que le propinó Fernández a Pedro es la gota que rebalsó el vaso. Hecho que ocurrió, según el ariete, cuando fue increpado por el preparado físico por sentarse en la banca de suplentes y no realizar los trabajos que le había ordenado.

Actitud que desencadenó un fuerte intercambio de palabras entre las personas mencionadas y la agresión física del empleado de Sampaoli. “Luego de eso, Pedro se dirigió al Batallón Rotam (Rondas Tácticas Metropolitanas de la Policía Militar), subdivisión policial encargada de la seguridad del partido, para levantar un parte de incidente. El deportista estuvo acompañado por el vicepresidente de seguridad y fútbol del club, Marcos Braz, así como por un abogado. Al lugar también acudió Pablo Fernández, en otro automóvil, para dar su versión de la historia. Tres jugadores del Flamengo declararon como testigos: el defensa Pablo, el centrocampista Thiago Maia y el delantero Everton Cebolinha. Todos los testigos confirmaron el golpe y relataron cómo fue la agresión a Pedro. Al ser un delito menor, no hay necesidad de arresto y Pablo Fernández deberá pagar una multa”, concluye Lance.