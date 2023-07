En Brasil revientan a Jorge Sampaoli tras empatar con el verdugo de Colo Colo: “Es un chiste en su país; aquí no ha demostrado nada”

Flamengo se aleja de la cima del Brasileirao. El cuadro dirigido por Jorge Sampaoli igualó agónicamente con América MG y se estancó en la tercera ubicación del certamen. La paridad los deja con 28 unidades, 11 menos que Botafogo, el flamante puntero, que aún tiene un encuentro menos.

La situación es compleja, pues el cuadro más popular de Brasil espera competir en todos los frentes, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del casideldense al banquillo. No obstante, están lejos de eso. En ese sentido, el empate ante el colista desató la rabia del exentrenador de la Roja. Apenas el juez pitó el final del partido, las cámaras enfocaron al argentino, que pateó a un micrófono mientras se dirigía a los vestuarios.

En conferencia de prensa, el argentino se refirió al desempeño de sus pupilos. Aseguró que tuvieron dificultades y se vieron incómodos, además de señalar que podrían haber caído: “Terminamos empatando en la última jugada, pero podríamos haber perdido fácilmente el juego”.

También, se refirió, por primera vez, a los dardos lanzados por Arturo Vidal. Sampaoli explicó la suplencia que terminó sacando al volante de su escuadra y le bajo el perfil a sus dichos: “Tomo decisiones y me preocupo mucho para intentar que mi equipo dé lo mejor. Si Arturo habla u otra persona habla de él, mi percepción y forma de pensar sobre Vidal no va a cambiar nunca. Soy una persona que no habla de lo que hablan los demás”, señaló.

Cuestionamientos a Sampaoli

A pesar de marchar en la tercera posición, el Flamengo se siente con gusto a poco. No es lo que esperan en el Mengao, el equipo con más presupuesto del fútbol sudamericano, que no ha estado a la altura de las expectativas. El desempeño no termina de convencer, mientras que los resultados tampoco se han dado.

En esa línea, la prensa brasileña ha mostrado su descontento con lo realizado por la escuadra de Sampaoli, que acumula tres encuentros sin conocer la victoria en el Brasileirao: “Un equipo con un rendimiento muy por debajo de las expectativas frustró a todos en el estadio con el empate 1-1″, señaló O Globo.

El medio carioca se refirió al complicado presente del equipo: “Son ya tres jornadas sin victoria del brasileño. Y ahora el equipo estará bajo presión para iniciar la disputa de las semifinales de la Copa do Brasil, el miércoles, frente al Gremio, en Porto Alegre. Con las opciones de título del brasileño ya reducidas, el equipo de Jorge Sampaoli, dueño del mayor presupuesto del país, tendrá que lidiar con la demanda de su afición por una copa”, indicó el medio carioca.

Lance también cuestionó lo hecho por el Mengao: “El rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas tras la semana libre de entrenamiento y los tres puntos eran fundamentales en la caza del Botafogo. El tercer líder, Flamengo, que tiene el mejor ataque, tropezó frente a la peor defensa del Brasileirao″, aseveró.

No obstante, en Brasil también buscan culpables y, por cosas lógicas, el argentino es uno de los apuntados: “Hace poco más de 100 días que Jorge Sampaoli se hizo cargo del Flamengo”, comenzó escribiendo Globo, a modo de introducción. “No es tiempo suficiente para un veredicto sobre su trabajo, no es tiempo suficiente para que presente un equipo dispuesto a mostrar su mejor versión. Sin embargo, es tiempo suficiente para que el conjunto rojinegro muestre mejores signos, para dar la sensación de que es un trabajo prometedor. No es exagerado decir que menos de la mitad de los 25 partidos con el entrenador fueron convincentes”, continuó la columna.

El medio recalcó los resultados de un equipo que cuenta con uno de los mejores planteles del continente: “Cuando miras la alineación que salió al campo, las opciones del equipo, la campaña es absolutamente decepcionante”, señalaron. “Salvo un cambio de rumbo que a estas alturas parece improbable, todo indica que el club con ingresos superiores a los 1.000 millones de reales pasará por tercer año consecutivo sin siquiera disputar verdaderamente el título del Brasileiro, el torneo doméstico más importante del país, en el que, por lo general, prevalecen los más ricos”, sentenció.

En UOL, en tanto, fueron aún más categóricos luego del empate ante el colista, catalogando a Sampaoli como un “chiste”: “Con poco más de tres meses por delante de la plantilla más cara y con más talento del continente, el técnico argentino (que es un chiste en su país) no ha podido demostrar nada que justifique el enorme prestigio del que aún goza aquí, sobre todo en la prensa”, indicó. “Flamengo de Sampaoli no tiene ni una jugada ensayada. Depende única y exclusivamente de las ofertas individuales de talento de sus jugadores. Y eso no siempre es suficiente”, finalizó.