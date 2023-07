El escándalo que sacude al Flamengo: Pedro es agredido en la cara por el preparador físico de Sampaoli

Este sábado, el Flamengo venció 2-1 al Atlético Mineiro, por una nueva jornada del Brasileirao. Pero el resultado del duelo pasó a un segundo plano por un hecho que revuelve el ambiente en el Rubro-Negro, sobre todo para el cuerpo técnico que lidera Jorge Sampaoli. Pedro, delantero del equipo, quien no fue utilizado por el entrenador en el juego ante el Galo, fue agredido con un golpe de puño por el preparador físico del Fla, Pablo Fernández.

El especialista argentino cuestionó al delantero brasileño por haberse sentado en la banca luego de los ingresos de otros compañeros (Luiz Araújo y Everton Cebolinha), no le gustó que le replicaran y arremetió en contra del 9 del Mengao y seleccionado de su país.

Según reportó Globoesporte, el plantel salió en defensa de Pedro y le manifestó a la directiva que no entrenará mientras el preparador físico esté en el campo. Pablo Fernández fue trasladado a una comisaría, en compañía del presidente de Flamengo, Marcos Braz. En otro vehículo iba Pedro y algunos futbolistas como testigos. Todo el incidente hizo retrasar el regreso de la delegación hasta Río de Janeiro, previsto para la madrugada.

El relato de Globoesporte de la acción indica que al PF no le gustó ver al jugador sentado en el banquillo, luego de que éste finalmente no ingresara al partido, y lo atacó nada más haber entrado al vestuario. El transandino dijo que el hecho de que Pedro no se quedara en el área de calentamiento fue una falta de respeto. A su vez, el jugador replicó que el cuerpo técnico de Sampaoli es la que no tiene respeto, alegando que el trato recibido no fue el correcto. Fernández respondió con un puñetazo en la boca de Pedro.

Luego del suceso, el jugador confirmó lo sucedido y se manifestó a través de sus redes sociales. “Podría estar aquí hablando de los pocos minutos de los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue peor que lo que podría pasar dentro de cuatro líneas. Cobarde, sin razón e inexplicablemente fui atacado, con un puñetazo en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, comienza el mensaje de Pedro en su cuenta de Instagram.

“La cobardía física ha superado la cobardía psicológica que he sufrido durante las últimas semanas. Alguien que se siente con derecho a atacar a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas dificultades aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía que he sufrido hoy. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que una agresión física puede resolver cualquier problema. Gracias Jesús por las enseñanzas, darme un nuevo rostro. Papá y mamá, gracias por la educación que me dieron”, añadió el jugador.

Esta situación incendia el ambiente en el equipo más popular de Brasil, que ahora se prestaba para entrar en la preparación de los octavos de final de la Copa Libertadores, porque el próximo jueves abre su serie ante Olimpia de Paraguay, en el Maracaná.

Lo que también queda en entredicho en la continuidad de todo el cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli.