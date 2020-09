Peñarol carga contra Colo Colo: “Nos preocupa; los protocolos están para cumplirse”

Colo Colo suma y sigue. El Cacique rompe el protocolo y suma otra polémica, tal como sucedió el fin de semana, en el duelo suspendido frente a Antofagasta. Ayer, en Montevideo, el plantel del elenco que conduce Gualberto Jara incumplió la burbuja sanitaria en la previa al duelo que los medirá frente a Peñarol, por la Copa Libertadores.

Es que la fotografía tomada anoche por el exdelantero Gustavo Biscayzacú, en su visita al plantel en el hotel de concentración, no pasó inadvertida. Posó junto a Paredes, goleador de su exequipo que defendió en Chile. Y de esta forma incumplió una de las recomendaciones establecidas en el protocolo de la Conmebol la cual indica que en la estadía se eviten “desplazamientos innecesarios por el hotel y lugares donde podría haber aglomeraciones, al igual que contacto con personas extrañas a la delegación”.

En contacto con La Tercera, Marcelo Areco, directivo de Peñarol, y candidato a la presidencia que se realizará en el cuadro charrúa, deja en claro su preocupación por la situación ocurrida a horas del encuentro. “Nos preocupa la situación que ocurrió con Colo Colo pues todos los equipos deben respetar el protocolo”, dice al ser consultado.

En relación a la situación ocurrida, Areco aclara que no han denunciado a la Conmebol la situación ocurrida. “No hay quita de puntos, no es Peñarol el que hizo el reclamo. Lo hizo Conmebol y la sanción será económica. No creemos que pase de ahí”, advierte.

La defensa de Biscayzacú

Gustavo Biscayzacú salió a explicar su visita al hotel de concentración de Colo Colo a través de Instagram: “Debido a los comentarios que se están realizando en la relación a mi post anterior, recordar y aclarar, si es necesario, que fue un breve saludo al ingreso del hotel donde el capitán de @colocolooficial tuvo la deferencia de parar para tomarse una foto conmigo. No tuve intención de faltar a ninguna norma, claro está..¡Saludos a todos!”, señaló.

Lo cierto es que Biscayzacú destacó en su paso por el Cacique. Durante la temporada 2007-2008 se consolidó en la ofensiva, consiguiendo inclusive el título durante el primer año que defendió la camiseta del elenco de Macul.