Pizzi ante la situación de Alexis: “La experiencia en Italia podría ser buena para él”

Juan Antonio Pizzi se refirió a la situación profesional de Alexis Sánchez, señalando que espera que su paso por el fútbol italiano le permita reencontrarse con su forma futbolística.

“Alexis estaba en un lugar perfecto en el Arsenal y de repente cambia de ciudad, entrenador, compañeros de equipo, fanáticos... a veces esa adaptación ocurre rápidamente, a veces toma más tiempo. En el caso de Alexis, creo que tardó demasiado”, señaló el exentrenador de la Roja en una entrevista con The Guardian.

"No parecía ser capaz de conectarse y emocionalmente cayó. Las consecuencias de ese estado mental se tradujeron en sus actuaciones. No sé qué le depara el destino, pero creo que esta experiencia en Italia, lejos del fútbol inglés, podría ser buena para él. Realmente espero eso. Estoy seguro de que si puede encontrar la tranquilidad y su forma, será muy importante para el United ", complementó el DT.

Además, comentó que tiene abierta la puerta para dirigir en Inglaterra. "Es una gran liga, la mejor del mundo, una aspiración para todos los entrenadores. Pero el fútbol te lleva: es el juego el que decide. El fútbol te lleva por el camino que el fútbol quiere, no el que trazas", aseguró.

A su vez, recordó el título de la Copa América Centenario de Chile tras derrotar a Argentina. “La verdad es que no lo disfruté completamente. Por supuesto que estaba feliz de que mi equipo hubiera ganado, pero no podía librarme de mis sentimientos por Argentina. Ese es un riesgo que asumes cuando trabajas para otro equipo nacional. No es una situación agradable jugar contra el país donde naciste, donde están tus amigos, tu familia...”.