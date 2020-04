Plantel de Curicó acepta propuesta del club y tiene vacaciones

Ante el obligado receso del campeonato producto de la pandemia por el Covid-19, los clubes del fútbol han tenido que adaptarse y tomar decisiones para afrontar lo que se viene. En ese sentido, Curicó Unido determinó proponerle a su plantel irse de vacaciones de manera anticipada, lo que los jugadores aceptaron.

El directorio del elenco tortero propuso varias soluciones y una de ellas, las vacaciones, fue aceptada. Con ello, el plantel de Nicolás Larcamón tiene un periodo libre entre el 1 y el 22 de abril. “Tuvimos una reunión con algunos integrantes del plantel, entre ellos Martín Cortes, Paulo Garcés y Carlos Espinosa para presentarles la propuesta de tomar un período de vacaciones, el cual comenzaba a regir desde el 1 al 22 de abril. Los jugadores accedieron tomarse las vacaciones en esta fecha, lo que nos permite tratar de equilibrar el presupuesto y ellos tuvieron un gesto con la institución, siendo ésta una de las medidas que han implementado varios clubes de primera división”, indicó Carlos Bechtholdt, gerente deportivo de Curicó.

Respecto a los salarios, Bechtholdt indicó que, gracias a las platas del CDF, no tendrán problemas en los meses de mayo y junio, asegurando los ingresos de los futbolistas. “Por lo menos les dimos la tranquilidad como club a los jugadores, que estos meses por lo menos hasta junio ellos no van a tener problemas para cobrar su salario. De ahí para adelante no sabemos cuál será el panorama ni tampoco si el club o la industria como fútbol tomarán otra medida”, agregó el exfutbolista.