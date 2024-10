Polémica “broma” de Conor McGregor a Bukayo Saka en la cancha del Emirates obliga al Arsenal a tomar serias medidas

El martes 1 de octubre, Arsenal festejó un importante triunfo por 2-0 en casa frente al PSG gracias a los goles de Kai Havertz y Bukayo Saka, en la primera victoria del elenco de Londres en la presente edición de la Champions League. Sin embargo, compromiso también ha sido ampliamente comentado en Inglaterra por un invitado que se robó las miradas esa jornada en el Emirates Stadium: se trata de Conor McGregor, quien tuvo un polémico comportamiento.

El peleador de artes marciales mixtas tenía acceso VIP al recinto, pero no se le permitió entrar al terreno de juego, algo que decidió no obedecer, porque ingresó al césped y hasta se dio el lujo de bromear con los futbolistas.

De hecho, en redes sociales se virilizó lo que hizo McGregor, quien comenzó a pelear, en modo de juego, con Bukayo Saka, una de las figuras del club. Además, se le vio interactuando con Declan Rice. Su comportamiento generó diversas reacciones.

Tomarán medidas

Para Arsenal esto no quedó simplemente en una anécdota. Durante esta semana, los medios ingleses informaron que la institución cambiará sus protocolos de seguridad en el Emirates Stadium, todo con el fin de que no se vuelva a repetir lo sucedido con Conor McGregor y que visitantes no invadan el terreno de juego.

Otra polémica

No obstante, esta no es la primera vez que el peleador irlandés causa revuelo en eventos que no están relacionados a su deporte. En junio de 2023, mandó a la mascota de los Heat de la NBA a urgencias de dos puñetazos. El irlandés descargó un gancho de izquierda sobre la cabeza de Burnie (nombre de la mascota) y cuando ya estaba en el suelo lo remató con otro puñetazo. Al principio todo parecía un show durante una pausa en un duelo por la final ante los Nuggets, hasta que se supo que a la persona que estaba dentro del traje le debieron suministrar analgésicos en el centro médico.