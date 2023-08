Polémica elección del nuevo capitán: el camarín del PSG le da la espalda a Kylian Mbappé

La novela entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain no se detiene. Sigue sumando capítulos, cuando todavía no se cierra del todo la continuidad o no del subcampeón del mundo en el club parisino. A fin de mes se cierra el mercado de pases en las grandes ligas de Europa y su nombre sigue rondando las oficinas del Real Madrid. El galo es el objeto de deseo de la Casa Blanca.

Mbappé fue recientemente indultado por el presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, cuando parecía que iba a estar un largo tiempo bajo una sanción de la institución. Finalmente fue reintegrado al primer equipo que hoy dirige Luis Enrique. De hecho, anotó de penal en el último partido por la Ligue 1 ante el Toulouse de Gabriel Suazo, por la segunda jornada del campeonato francés.

Pese a que el exjugador del Monaco se reintegró al PSG, recibió un duro golpe a sus aspiraciones de ser un líder dentro del vestuario, más aún sin Lionel Messi y Neymar, aunque se trate de un futbolista que sí hace diferencias dentro de la cancha. Según indicó la cadena local RMC Sport, el atacante tuvo un revés dentro de la intimidad de la plantilla.

En la votación para elegir a los tres capitanes del equipo, Kylian Mbappé quedó en la cuarta posición luego de la elección de sus compañeros. Y sólo recibió un sufragio, el de uno de sus más cercanos: el lateral marroquí Achraf Hakimi. La tónica se mantuvo y el brasileño Marquinhos, quien lleva siendo el portador de la jineta del PSG por años, terminó primero en la lista. Detrás de él, los elegidos por los futbolistas del PSG fueron el portugués Danilo Pereira (segundo) y el zaguero local Presnel Kimpembe (tercero), uno de los referentes de la institución y campeón del mundo en Rusia 2018.

Para este fin de semana, se espera el regreso de Mbappé al campo del Parque de los Príncipes, cuando el París reciba al Lens (último subcampeón de Francia) por la tercera fecha del campeonato de Primera División. El equipo de Luis Enrique tiene la necesidad de ganar, porque hasta ahora suma apenas dos empates y un gol a favor. El choque puede ser especial, porque puede ser un quiebre respecto a la historia del futbolista con su actual tienda.

Durante las últimas horas, el diario alemán Bild dio a conocer que el Madrid tiene preparada una oferta por el delantero para los últimos días del periodo de fichajes. Según el tabloide, Florentino Pérez apuesta por aguardar hasta el 29 o 30 de agosto para lanzar una millonaria oferta por la carta de Kylian. Más allá de las versiones de la prensa internacional, habrá que esperar por saber la definición final de una historia que aún se escribe.