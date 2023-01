Polémica en Alemania: Medios europeos aseguran que la joya del Borussia Dortmund mintió con su nombre y edad

La polémica se ha instalado en Alemania. Uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo, Youssoufa Moukoko, es objeto de sospecha en tierras germanas debido a que, según los reportes, tiene 22 años en vez de 18.

Así lo informa el medio austríaco Laola1. En dicha publicación, se menciona que en 2022 apareció un certificado de nacimiento fechado en el 2000, con el nombre Yousouffa Mohamadou, el cual se le atribuye a la joya del Dortmund.

Según los medios, fue el mismo padre adoptivo de Moukoko quien le entregó dicho certificado a un periodista, pero impidió legalmente su divulgación.

Adicionalmente, se explica que Josef Moukoko (padre adoptivo del jugador) se consideraba como el papá biológico del delantero, al menos hasta el año pasado, cuando se hizo pública la adopción. Cabe destacar que Youssoufa nació en Camerún, pero se fue a vivir a Alemania en 2014.

El atacante del Dortmund destacó en las inferiores de su equipo. En la Sub 19, hizo 51 goles en 32 partidos, mientras que en la Sub 17 hizo la impresionante cifra de 90 anotaciones en 56 encuentros disputados, lo cual deja un saldo total de 141 dianas en 88 enfrentamientos mientras estaba en las categorías inferiores.

Moukoko, además, fue parte del plantel de Alemania que viajó a Qatar para disputar la Copa del Mundo. El jugador del BVB alcanzó a jugar solo un partido, pero poco pudo hacer frente a la sorpresiva eliminación que sufrieron los germanos.

Una polémica que viene desde antes

Esta no es la primera vez que se pone en duda la edad del artillero teutón. Según informa el medio Sports, Moukoko se negó hace tres años a realizarse una resonancia magnética en la muñeca (examen capaz de determinar la madurez del esqueleto) cuando el RB Leipzig, también de la Bundesliga, se interesó en contar con sus servicios.

Las dos más grandes promesas del Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko y Jude Bellingham. Foto: Ronny Hartmann AFP

Según se detalla en la publicación, el equipo de Red Bull: “Pidió expresamente los resultados de esta resonancia con el objetivo de estar seguros de la edad del jugador al que estaban sondeando”. Esto, porque el caso del delantero viene hace incluso más años atrás.

Según se explica en otra publicación de Sport, En 2017, la DFB (Asociación de Fútbol Alemana) negó rotundamente que la documentación del jugador tuviera contenido fraudulento. En los supuestos documentos oficiales del artillero negriamarillo, se indica que su fecha de nacimiento es en noviembre de 2004.

En dicha nota, se puede leer que la máxima autoridad del fútbol alemán declaró lo siguiente para el periódico germano Bild: “La DFB ya ha tenido una serie de conversaciones intensas con el Borussia Dortmund en varios niveles”.

A continuación, se puede leer que: “A pedido de la DFB de una cuidadosa consideración de los hechos, los responsables del Borussia Dortmund siempre señalan la autenticidad de los papeles y documentos, que también son conocidos por la DFB”.

La asociación finaliza con la siguiente frase: “Por lo tanto, no hay duda sobre la exactitud de la edad del jugador. En este asunto, la DFB se basa en los detalles del club de origen del jugador”.

Adicionalmente, en el mismo año, el entrenador del equipo Sub 23 del Borussia Dortmund, Ingo Preuss, sembró la duda ante la interrogante sobre la edad del jugador, que en aquel entonces tenía 12 años: “De Youssoufa, puedo imaginarme que su edad solo fue adivinada. Tal vez sea uno o dos años mayor, pero no tiene 17. Para él, eso es muy difícil. No hay nada de qué culparlo, el chico no hace trampa ni nada” expresó el alemán para el medio germano Spox.

Un fraude recurrente en África

Hace semanas, se dio a conocer que en Camerún 21 jugadores convocados a la Sub 17 fueron marginados del equipo por no acreditar correctamente sus edades.

La selección Sub 17 de Camerún, en un entrenamiento (Foto: Federación de Fútbol de Camerún)

En total, 30 jugadores conformaban la nómina, por lo que el problema no fue menor para los africanos. El examen que determinó la edad de los jugadores es el mismo que, según Sport, Moukoko no quiso realizarse: La resonancia magnética a la muñeca.

En aquella ocasión, el máximo ente rector del fútbol camerunés estableció lo siguiente: “La Federación de Fútbol de Camerún informa al público que, como parte de los preparativos para el torneo UNIFFAC Limbe 2023, clasificatorio para el próximo Campeonato Africano de Naciones Sub-17, 21 jugadores de los 30 que se encuentran actualmente en entrenamiento han fallado al final de las pruebas de resonancia magnética. Inmediatamente fueron retirados del grupo”.