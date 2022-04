Polémica en Francia: Mbappé arremete contra casa de apuestas tras groseras burlas hacia su padre

Durante la presente jornada surgió una nueva polémica en el deporte y que envuelve a un astro mundial del fútbol: Kylian Mbappé. La casa de apuestas Winamax Sport publicó una fotografía de un hombre mostrando el trasero en un estadio y señaló que era el padre de Mbappé, después de que el atacante del Paris Saint-Germain marcara dos goles en el amistoso de Francia contra Sudáfrica, en el que impusieron por 5-0 los campeones del mundo.

Esta situación produjo el enojo del atacante de los Bleus, quien durante el último tiempo se ha declarado abiertamente en contra de las casas de apuestas y también de los negocios de comida rápida porque “no transige con sus valores”.

“Wilfrid Mbappé durante el gol de su hijo ante Sudáfrica”, posteó la cuenta dedicada a los juegos de azar. Ante esto, el campeón del Mundo replicó el mensaje y mostró su descontento tuiteando: “El peligro de las apuestas online... ya no tiene límite. Un poco de respeto por favor”.

En contra de las casas de apuestas

Hace unos días, la estrella del PSG rechazó una serie de acciones publicitarias de la selección gala, ya que las marcas comprometidas no siguen los valores que él promueve.

Mbappé se ausentó de los sponsors de Coca Cola, KFC y Belin, empresas de comida rápida, debido a que contrastan con la campaña que dirige con su asociación Inspired by KM, para promocionar una alimentación equilibrada entre niños y adolescentes.

Tampoco participó de la publicidad de BetClic, una casa de apuestas de internet, porque, según él, sería causante de problemas importantes entre los jóvenes de los barrios más pobres del Francia.

Ante el reclamo de la selección francesa, la abogada del futbolista, Delphine Verheyden, defendió la decisión de su representado. “La imagen tiene una notoriedad asociada a unos valores. Esos valores se expresan en los anuncios que aceptan hacer los jugadores. Es importante que los jugadores estén en armonía con los anuncios que hacen. Son un modelo para los jóvenes y él quiere lanzar buenos mensajes hacia ellos. Hay que controlar ese papel con precaución”.

Y aseguró que los mensajes que envían los futbolistas “son inaudibles o contradictorios. La nueva generación no está dispuesta a transigir con sus principios y sus ideales. Kylian es un atleta de la nueva generación”, añadió en una entrevista a L’Équipe.

Silencio del padre

Fayza Lamari y Wilfried Mbappé, madre y padre de Kylian, respectivamente, gestionan la sociedad que negocia la imagen y los contratos del futbolista. Ambos, ya separados, tienen una excelente relación con el atacante y tienen mucha influencia en sus decisiones.

Luego de consagrarse en Rusia 2018, Mbappé “trató de mantener una línea” en sus patrocinios, pese al “número increíble”, señaló Verheyden. En ese sentido, ambos han apoyado la determinación de no realizar ciertas acciones publicitarias.

Wilfried, señalado por Winamax Sport, guardó el silencio cuando fue consultado por la decisión de su hijo. “Vine a divertirme, después el resto es secundario. Si me invitan, vuelvo. Ya jugué antes, muy buen equipo. Solían jugar juntos mientras construíamos un equipo. Estoy aquí para hablar del partido que tuvimos hoy. El resto no me concierne’', comentó tras salir de un partido benéfico.

También, señaló que la protesta contra la gestión colectiva de los derechos de imagen de los jugadores de la selección “no es una rebelión”. Según reportan medios internacionales como RMC, el jugador tendría la intención de cobrar mayor porcentaje por derechos de imagen, ya que, según sus agentes, él es el más buscado por las marcas.

Sus representantes ya se encuentran en negociación con la Federación Francesa de Fútbol, quienes descartaron una sanción para Mbappé, pero que enviaron una carta recordándole sus obligaciones. No obstante, esperan llegar a un acuerdo sobre este asunto.