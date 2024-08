¿Por qué Claudio Bravo no termina su carrera en Chile? El Mago Valdivia revela el motivo

La ventana de mercado invernal se engalana con el retorno de Mauricio Isla y Charles Aránguiz al Campeonato Chileno. El primero jugará en Colo Colo y el segundo lo hará en Universidad de Chile.

Pero hay otro integrante de la Generación Dorada que podría seguir sus pasos, pero se niega de manera tajante. Hablamos de Claudio Bravo. El capitán de la selección chilena que hoy se encuentra con el pase en su poder, tras terminar su contrato con el Betis en España.

Y aunque está en la parte final de su carrera, tiene 41 años, el formado en el Cacique no tiene intenciones de regresar a la liga chilena y el argumento para tan drástica decisión la revela Jorge Valdivia.

“Cuando se hablaba del retorno de los dorados, se planteó el respeto y la tolerancia que iban a tener estos jugadores, que difícilmente han convivido con la crítica en el medio nacional”, reflexiona el Mago en radio ADN.

Luego -el ahora comentarista- agrega que “la gran pregunta era cómo iba a ser la recepción de la gente y el medio en general, más allá de la crítica futbolística, que es parte de la profesión”. Y acto seguido confiesa el por qué Bravo no volverá. “En su minuto algo señaló respecto a eso, que difícilmente vendría a jugar a Chile para no pasar por lo que estaba viendo que algunos jugadores retornados estaban viviendo”.

El otrora talentoso volante se refiere a las declaraciones que hizo el portero en mayo pasado y dónde usó a Arturo Vidal como ejemplo. “Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen; que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, fue lo que dijo en Canal 13.

Luego añade que “si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”. Y en eso, Valdivia coincide. “El respeto tiene que ser no solamente con estos jugadores, por lo que le han dado a la selección, sino que debe ser generalizado. Aspirar a eso es difícil porque hay mucha rivalidad. Sería lo ideal, pero es algo que no ocurre sólo en Chile”, enfatiza.

La MLS, dónde juegan otras estrellas sudamericanas, liderados por Liones Messi, es uno de los posibles detinos para el nacido en Viluco. Pero también podría despedirse de las canchas e integrarse al cuerpo técnico de Josep Guardiola en el Manchester City, pues el entrenador catalán tiene una gran valoración del portero nacional.