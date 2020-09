Por qué Niklas Castro desplaza a Vargas: la gran apuesta de Rueda en la Roja

Reinaldo Rueda está próximo a entregar la nómina de futbolistas que jugarán la doble fecha eliminatoria con miras a Qatar 2022. Uruguay y Colombia, el próximo 8 y 13 de octubre, respectivamente, darán el puntapié al proceso del caleño al mando del Equipo de Todos.

Lo cierto es que mañana el técnico dará a conocer la listas de jugadores que asumirán el desafío. Y esta última vendrá con novedades: Niklas Castro, delantero noruego de 24 años, hijo de padre chileno, será la gran apuesta de Rueda pensando en los desafíos que se avecinan. El nuevo "9″ de la Roja se formó en el Valerenga, luego pasó por el Kongsvinger y en junio del 2018 firmó contrato con su actual equipo: el Alesunds FK. Lleva tres goles y siete asistencias durante la presente temporada.

La decisión del caleño no fue fácil. Más cuando dejó fuera de la nómina a Eduardo Vargas, uno de los goleadores históricos de la Roja. El nacido en Renca no es del gusto del DT, quien incluso ya lo tuvo casi 14 meses fuera del Equipo de Todos, entre 2018 y 2019.

Vargas tuvo su oportunidad. Estuvo en el inicio del ciclo de Rueda y fue titular en el estreno del proceso frente a Suecia, en 2018. Luego desapareció de las nóminas por más de un año por un supuesto acto de indisciplina. Durante ese periodo, Rueda intentó potenciar a Nicolás Castillo, quien tampoco supo aprovechar las oportunidades. El DT, inclusive, así explicó la vuelta de Vargas para los amistosos de septiembre del año pasado, contra Honduras y Argentina. “Nicolás Castillo no ha podido lograr un buen comportamiento y no ha respondido a esa expectativa. Por eso tomamos la decisión de tenerlo (a Vargas). Le damos a la oportunidad de ratificar que es el goleador de Chile. Tiene méritos para estar acá”, comentó en aquella oportunidad. “Mientras Eduardo (Vargas) no estuvo, se le dio la oportunidad a varios jugadores que no respondieron”, agregó el DT.

Turboman retornó a vestirse de rojo por necesidad más que por gusto del técnico. Fue convocado para jugar la Copa América 2019 que se jugó en Brasil. Frente a Japón anotó un doblete, los únicos abrazos que registró en el certamen. Fue titular en todos los duelos que disputó el bicampeón durante el certamen: Japón, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y Argentina.

La decisión de marginar a Vargas de la primera fecha doble es técnica. Porque si bien alguna vez a Vargas se le reprochó su poca participación en Tigres, el delantero hoy goza de un presente totalmente opuesto que le vale para ser considerado. El ariete registra once partidos de los doce que ha jugado su elenco. Registra dos goles, y una asistencia.

En la vereda contraria, Niklas Castro disfruta su momento. Es que el futbolista que hoy milita en la primera división de Noruega se ganó su oportunidad en los amistosos que la Roja disputó frente a Colombia y Guinea, en octubre de 2019. Si bien el delantero no pudo jugar por presentar problemas con su pasaporte, su velocidad y regates no dejó a nadie indiferente durante las prácticas de la Roja. Cercanos al caleño aseguran que su rendimiento dejó gratamente sorprendido al DT, quien desde ese mismo momento pidió un seguimiento exhaustivo de los próximos encuentros que disputara Castro. Llegó con el aval de de 17 goles convertidos en los 25 partidos que disputó con su elenco, siendo el máximo artillero de su equipo y el segundo del campeonato, factor determinante en su elección.

La presencia de Castro en la delegación de la Roja fue toda una novedad. Su español no le ayudó en su adaptación, pero de igual forma se las ingenió para compartir. Se le vio muy cercano a Claudio Bravo, quien aprovechó su conocimiento del idioma inglés para integrarlo al grupo. “Bravo se preocupó de mí y me mostró cómo hacían las cosas. Habla inglés, así que pude conversar más con él. Pero también hablamos algo de español para practicar”, dijo Castro hace unos meses.

En febrero, Castro recibió el pasaporte chileno de manos del embajador en Noruega. No ocultó su emoción y ya le mandaba un recado al DT del bicampeón: “Rueda estaba contento conmigo, ojalá le haya gustado lo que mostré en las prácticas. Me sentí bien. Espero tener otra oportunidad. Trabajaré muy duro para lograrlo”, decía en aquel momento.

Otros nominados

Las sorpresas del DT no serán solo con el llamado de Niklas. El DT también nominó a Ángelo Araos, jugador que ha logrado subir su nivel en Corinthians, luego de ser enviado a préstamo durante la temporada pasada al Ponte Preta. Hoy registra ocho apariciones de once posibles en su elenco, con un gol y dos asistencias.

Otro de los nombres que aparecerá será el de Víctor Dávila, delantero que hoy brilla en Pachuca. En septiembre, el ariete formado en Huachipato anotó un hat-trick en la victoria de su elenco por 3-1 frente a San Luis. Durante la presente edición del torneo mexicano registra once encuentros disputados, con cinco goles. Desde México también se incorporará Jean Meneses, quien hoy destaca en el León. El extremo izquierdo registra tres goles en diez encuentros disputados, en la presente temporada.

Otro de los nombres que aparecerá en la nómina es el de Claudio Baeza. El formado en Colo Colo, que hoy destaca en Necaxa, asoma como una variable para potenciar el mediocampo de la Roja. En el equipo mexicano registra diez de doce encuentros posibles y un gol.

En tanto, Lorenzo Reyes también volverá a tener una oportunidad frente a la baja de Erick Pulgar, por Covid. El Lolo, tras superar una serie de lesiones que lo han dejado fuera de competencia, logró abrochar una regularidad que le permitió ser considerado por Rueda. En Atlas de Guadalajara suma once de doce presentaciones de su elenco.

En la portería, en tanto, Gabriel Arias ya fue reservado. El nacionalizado chileno ocupará la titularidad que dejó vacante Claudio Bravo, por una lesión en la rodilla. De segundo guardameta será citado Fernando de Paul, mientras que la gran novedad será la aparición de Gabriel Castellón, hoy jugador de Huachipato. Del fútbol local también destacará la citación de los jugadores clave de la UC: Edson Puch, José Pedro Fuenzalida y César Pinares.

En la defensa, en tanto, también se preparan incorporaciones. Frente a la escasez de minutos que registra Guillermo Maripán en Mónaco, Rueda ordenó citar a Enzo Roco (Fatih Karagümrük, Turquía) y Nicolás Díaz, hermano de Paulo, que hoy milita en el Mazatlán de la Primera División de México.

Rueda comienza a armar su naipe de jugadores con los que enfrentará su gran desafío: clasificar al Mundial de Qatar 2022.