Los contradictorios argumentos de Djokovic para justificar su exención médica en Australia

No han sido días sencillo para Novak Djokovic. El serbio no pudo participar del Australian Open, puesto que el país en el que se disputará el torneo exige que los extranjeros hayan recibido la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, Nole optó por no contar con esta, razón por la que fue, en principio, deportado de Oceanía, quedándose así con las ganas de participar en el certamen, ya que su visa fue cancelada.

Luego de que la polémica se estiró por varios días, este sábado los abogados de Djokovic dieron a conocer el por qué según ellos el tenista había recibido el permiso para poder estar en la competencia. Informaron que el el deportista obtuvo una exención por haber arrojado positivo por la enfermedad el pasado 16 de diciembre, motivo por el que, a su juicio, Australia le había autorizado decir presente en el torneo. Sus representantes aseguran que cumplía con todos los requisitos.

De momento, uno de los mejores de la historia en la disciplina sigue aislado en uno de los hoteles de migrantes de la ciudad de Melbourne, mientras aguarda que la justicia del país en el que se encuentra deje atrás las restricciones impuestas para que pueda participar del Grand Slam.

Este lunes, se debería conocer el veredicto final sobre el caso de Djokovic. Nole, eso sí, ya pidió ser trasladado a otro hotel para que pueda entrenar y mantenerse en forma para los torneos entrantes. No pierde la esperanza de poder estar en el Australian Open, pese a que su decisión de vacunarse, de momento, lo dejó fuera.

La decisión que por ahora afecta al mejor del mundo fue comentada incluso por Rafael Nadal, quien aseguró que su colega “tomó decisiones y debe pagar las consecuencias”.

Por ahora, Nole, quien el 17 de diciembre participó de un evento público, no se mueve del Park Hotel, donde pasa los días a la espera de que se conozca la resolución final sobre su caso. Una polémica que ha dado la vuelta al mundo y que, seguramente, no deja dormir al tenista, quien, pese a no vacunarse, no quiere dar ventaja en su chance de conquistar un nuevo Grand Slam.