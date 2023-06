“Por un dolorcito no están y no dan la cara”: jugador de Huracán se va con todo contra seleccionado chileno

Huracán no levanta cabeza. Este miércoles, el Globo liquidó sus chances en la Copa Sudamericana al caer por 2-0 ante Guaraní, en Paraguay. El cuadro transandino no gana un partido oficial desde el 28 de abril, cuando se impusieron ante Arsenal de Sarandí. Desde entonces, acumulan cinco empates y seis derrotas. La eliminación del certamen subcontinental trajo consigo la salida de Sebastián Battaglia, el técnico.

La crisis en la interna es evidente. Al duelo jugado en Asunción no llegaron dos futbolistas que suelen ser titulares en el elenco argentino: Gabriel Gudiño y Guillermo Soto. En el caso del lateral chileno, debido a una entorsis de tobillo. Sin embargo, la justificación médica no parece ser una explicación razonable para sus compañeros en el plantel.

“Es muy difícil jugar teniendo un plantel tan corto. Hoy vinimos a jugar una final con chicos de la cantera. El lateral derecho Iván Valenzuela tuvo que ingresar y hace tres días estaba en la reserva”, inició diciendo Fernando Tobio, tras la caída.

“Tenemos que asentar cabeza, saber lo que nos estamos jugando, y no mentirnos más. Apretar los dientes de verdad y querer jugar. Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años y que pongan la cara por el club. Por ahí por un dolorcito compañeros no están, no dan la cara, eso me molesta mucho. Se hace muy difícil, se está yendo un entrenador y va a seguir pasando si no asentamos cabeza y no miramos para adelante”, disparó el zaguero.

Guillermo Soto, defendiendo a Huracán.

Por su parte, el ahora exentrenador del club albirrojo lamenta no haber podido remontar la situación en los nueve partidos que dirigió. “Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente. No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene”, señaló el otrora jugador de Boca Juniors, quien no sumó victorias en su infructuoso paso por el Globo.

Además de estar fuera de la Sudamericana, Huracán está en la parte baja del campeonato argentino. Se encuentran en la vigesimoquinta posición de la tabla, solo por encima de Vélez Sarsfield, Banfield y Arsenal de Sarandí.

Clausula de salida

En el elenco de Parque Patricios, la continuidad de Guillermo Soto no está asegurada. El exPalestino está en el radar de Universidad Católica. Y si bien desde el Globo no reconocen acercamientos, estarían dispuestos a negociar para evaluar el futuro del seleccionado nacional.

El presidente de la institución quemera, David Garzón, aseguró a El Deportivo que si algún club quiere llevarse al marcador de punta, debe pagar lo que corresponda. “Soto tiene una cláusula de salida en su contrato con Huracán. Es un jugador importante para nosotros. Es un futbolista de selección”, apunta el directivo.

El ex Rangers de Talca ha sido tomado en cuenta por Eduardo Berizzo durante todo su proceso al mando de la Roja. Durante la última fecha FIFA ingresó en el segundo tiempo del partido ante República Dominicana. Sin embargo, no vio minutos ante Bolivia. El primer cotejo, ante Cuba, se lo perdió por estar con Huracán.