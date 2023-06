El turbulento año que ha enfrentado Marcelo Salas en Deportes Temuco

La denuncia del plantel de Deportes Temuco contra la dirigencia que encabeza Marcelo Salas tiene varias aristas y lecturas. Por un lado, las condiciones del viaje a Talcahuano, para enfrentar a Huachipato por la Copa Chile. Por otra, el retraso en el pago de sueldos y otras obligaciones. Una tercera habla de una relación desgastada. Y el resumen, que incluye otras incidencias que se han producido durante el año, agrupa un 2023 lleno de conflictos que lo transforman en el año más complejo que ha debido enfrentar el Matador como propietario del club de la Araucanía.

El Sifup se sumó como actor en la polémica. La entidad que agrupa a los futbolistas avaló sus acusaciones y anunció acciones concretas, que incluyen recurrir a la ANFP y la Inspección del Trabajo para determinar eventuales irregularidades. Un día antes, los jugadores emitieron una declaración en la que expusieron sus problemas. “Pagos de sueldos atrasados; deudas de los arriendos por parte del club hacia los jugadores; comidas frías y no aptas durante la concentración; deudas de licencias médicas y exámenes a jugadores”, son algunas de ellas. Una realidad distante para una entidad que, aunque ha tenido que enfrentar contratiempos, era considerada ejemplar en su gestión y en la relación con los jugadores, más aún considerado la emblemática condición de su propietario en el fútbol chileno e internacional. En las últimas horas, hubo intentos de acercamiento desde el club, encabezadas por el propio Salas, hacia el plantel. El Matador habló con el delantero Óscar Salinas, uno de los líderes del equipo, a quien había tenido en Unión Temuco, su primer emprendimiento futbolístico y el antecedente del actual.

Los descargos

Salas, por cierto, desacredita las acusaciones. “Hay algunos (puntos) en que uno puede hacer autocrítica y otros son absolutamente mentiras, fuera de lugar”, responde a radio Ufro. “El tema de los sueldos es una mentira absoluta. O está mal redactado, o no se dieron cuenta. No sé quien les comenta esto, pero nunca hubo un retraso en un sueldo. No tenemos sueldos atrasados y eso fue reconocido por los chicos en la reunión que tuvieron”, ejemplifica. En ese sentido, afirmó que se le pidió un certificado a la ANFP. “Porque se cuelga el sindicato”, apunta.

Tuvo respuestas para todos los cuestionamientos. “Después, abordó otro cargo. “Si se revienta una matriz en el complejo, es lógico que no vas a poder tener agua. Nos demoramos cuatro o cinco días en arreglarlo. Se compró una bomba en Santiago y por mientras se compró agua. 12 mil litros diarios. Los camiones llegaban para abastecer. Fueron tres días por un accidente. Está de más”, acota. De la comida fría, también habló. “Si van a un restorán y les traen la comida fría, qué culpa tenemos nosotros. El jugador tiene que pararse y reclama”. “Están equivocados en el tema de los chicos, de la Casa del Jugador... la verdad es que no entiendo”, agregó.

Finalmente, esgrimió la teoría más dura: “En Temuco hay odiosidad por la familia Salas”. Y la analizó. “Siento que es terrible. Nosotros hemos ayudado y hemos hecho mucho por el tema, por Temuco. Pero para que se queden tranquilos: Claudia no está pensada para la gerencia. Claudia le ha ayudado a Luis en muchas cosas, pero no estará en la gerencia”, establece.

“No pretendo quedarme de por vida en Temuco. Al contrario, tengo otras cosas. Si alguien está interesado en Temuco, tengo oficinas en Temuco y Santiago y me puedo juntar en otra parte. No tengo ningún problema. Temuco era un fierro caliente cuando lo tomé, 600 millones abajo. Hoy se puede deber cualquier cosa que se debe en el mes. Hoy es una institución fuerte, sólida. De las 10 mejores de Chile. Mejor que todas de la Primera B. Es de las más lindas del país. Están hablando mal de la institución, de la señora que les hace la comida todos los día a los niños”.

Una formación de Deportes Temuco este año (Foto: Agenciauno)

Un 2023 turbulento

Lo concreto es que Deportes Temuco no ha tenido un año fácil. La estadística lo muestra en el sexto puesto de la tabla, con 26 unidades, cinco menos que el líder Deportes La Serena. Ya esa situación lo aleja del objetivo que se había trazado el club a comienzos de año: conseguir el retorno a Primera División, de la que salió en 2018. Con ese afán, por ejemplo, la dirigencia había apostado por la contratación de Juan José Ribera como entrenador a comienzos de año, en una estructura fortalecida por Luis Landeros como gerente general y por Roberto ‘Tomatín’ Rojas, como gerente deportivo.

Al término de la primera rueda, sin embargo, el proyecto empezó a tambalear: Ribera salió del club aludiendo a problemas de índole personal. Días después, sin embargo, fue presentado como el nuevo entrenador de Curicó Unido. El cargo lo asumió el uruguayo Román Cuello, quien había estado al mando de Montevideo Wanderers, Liverpool y Montevideo City Torque, todos en su país.

Para colmo, Landeros también comunicó su salida, que se hará efectiva en estos días, con la aspiración de volver a dirigir. “Esta decisión yo la venía evaluando en familia hace un rato, diría que hace varios meses, pensando en el tema familiar, en ciertas decisiones que tienen que ver con las energías personales. Diría que varios meses, varios análisis en la intimidad de la familia, así que esto viene hace mucho rato. Esto salió a la luz pública el día sábado recién, pero está conversado hace un rato ya, estaba informado mi jefe directo hace rato”, justificó al momento del aviso.

Su discurso fue, de hecho, conciliador con la dirigencia. “Soy un tremendo agradecido del club, pasé por prácticamente todos los puestos, entonces, sentía que tenía que hacerlo con tiempo, de forma ordenada, responsable, informando evidentemente primero a los directores de mi decisión, después salió a la luz pública, solo agradecimientos para el club”, amplió.

Fuego por todos lados

Los conflictos no solo han abarcado el ámbito deportivo. Hace menos de una semana, de hecho, Salas recibió una dolorosa notificación de parte de la municipalidad de Temuco. Por unanimidad, la entidad edilicia determinó ponerle fin al comodato del terreno en el que está enclavado el Complejo Deportivo M11. La decisión, que se adoptó en la sesión del Concejo Municipal del 19 de julio, está referida al predio inserto en el Parque Estadio Municipal Germán Becker. La instalación es distinta a la que habitualmente utiliza el plantel de Deportes Temuco para sus trabajos, ubicada en Labranza, aunque, en rigor, también ha sido usada por el primer equipo en algunos entrenamientos.

“Esta situación lleva más de 20 días de análisis, acá se ha faltado por parte de la empresa a las obligaciones del contrato y tampoco se ha cumplido con la normativa sobre construcción, a pesar de ser notificados. Es por todo lo anterior que el concejo, en forma unánime decide dar termino al comodato con la empresa y recuperar este espacio municipal”, explicó el alcalde Roberto Neira a radio Universal.

La firma del ex delantero de Universidad de Chile contestó a través de un comunicado. “Desde el inicio del contrato de comodato, en el año 2010, y, a la fecha de esta declaración, nunca hemos tenido requerimiento, comunicación, citación o notificación oficial alguna de parte de la Ilustre Municipalidad de Temuco por dicha materia”, declaró.

“Causa extrañeza no sólo la forma y el procedimiento – lo que pudiere acarrear, responsabilidades institucionales e inclusive personales, en su caso – sino que también la celeridad, falta de rigurosidad y ausencia de un debido proceso”, profundizó, antes de anunciar las debidas acciones legales tendientes a defender sus intereses y el rol que la sociedad ha representado para “el deporte, integración y vida sana”, como destaca.