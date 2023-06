Más cara que la chaqueta de Gallardo: camiseta de Pablo Solari es vendida en una millonaria cifra en subasta de River Plate

Pablo Solari sigue rompiendo récords en River Plate. El exdelantero de Colo Colo, cuyo 20 por ciento aún pertenece a los albos, en menos de un año se ha ganado el cariño de los hinchas millonarios. Así quedó demostrado en una subasta benéfica organizada por Fundación River en la que se puso a disposición de los fanáticos una gran cantidad de elementos del plantel.

La gran sorpresa fue precisamente la camiseta de Solari, que fue la mejor pagada del evento. Un hincha canceló US$ 2.076 ($ 1.661.796) por la prenda que usó en el encuentro frente a Instituto de Córdoba, la que fue arduamente disputada por los simpatizantes.

Entre las tricotas disponibles, se encontraban las de Esequiel Barco, Andrés Herrera, Nacho Fernández y Franco Armani. Precisamente, la del Pibe superó largamente a las de estos dos últimos, que fueron subastadas en US$ 1.310, cada una, una muestra clara de la idolatría que ha despertado el jugador nacido en la localidad argentina de Arizona.

La adquisición de la camiseta superó otros notables récords, según consigna el diario Olé. De hecho, solo la ocupada por Julián Álvarez en abril de 2022 fue vendida a un precio más alto que la de Solari (US$ 2.338). Mientras que, por otro lado, el ex Talleres de Córdoba superó a la chaqueta de Marcelo Gallardo (US$ 866, en mayo de 2020) y a la tricota 24 de Enzo Pérez (US$ 1.483 en octubre de 2021).

El evento benéfico logró recaudar casi US$ 12 mil, lo que equivale a una importante ayuda. “Nuevamente nuestra subasta fue un éxito. Lo recaudado nos permitirá brindar 307 becas mensuales!⁣Especialmente gracias a @francoarmani34 @barco.ezequiel @ignaciomartinfernandez @pablosolari_ @herreraandres4 y a quienes ganaron la subasta por ayudarnos a construir un futuro con más oportunidades”, expresó en sus redes sociales la Fundación River.

⁣Suma elogios

Pablo Solari está justificando plenamente los US$ 5 millones que pagó River Plate a Colo Colo por el 60% de la carta del jugador el año pasado. El delantero fue clave la noche del martes en la victoria del cuadro de Núñez sobre The Strongest, que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Le dio electricidad al partido, despertó al equipo. Dos corridas de entrada que terminaron con malos centros fueron una advertencia. Después casi lo define de cabeza. Y finalmente el segundo gol: una jugada que crea él con un quite y termina con una asistencia”, destacó TyC Sports.

Mientras que el diario Olé resaltó la importancia de su rol en la cancha. “Entró enchufado por Enzo Pérez a los 15′ del segundo tiempo, metió un cabezazo y un derechazo altos y asistió a Borja en el 2-0. Ingreso crucial”, publicó.