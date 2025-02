Presidente del tenis chileno y reclamo por la serie ante Bélgica: “Es importante definir en cancha quién es el ganador”

Continúa escribiéndose la historia de la polémica serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica, la cual terminó de manera abrupta tras el choque de Zizou Bergs a Christian Garin, que terminó sacando del partido al tenista nacional. Lo último se conoció este miércoles, que fue la suspensión del sorteo del certamen de países, programado para este 20 de febrero, hasta que se resuelva la denuncia de la Federación de Tenis de Chile.

En horas de la tarde, quien sacó la voz fue Sergio Elías, presidente de la Fetech, quien habló respecto a la acción tomada por la entidad.

“Apenas terminó el partido por decisión del arbitro en Bélgica, nosotros como Federación nos reunimos, conversamos con los jugadores, con el capitán (Nicolás Massú), con el médico e inmediatamente presentamos una solicitud de reclamo a la Federación Internacional (ITF), en la madrugada del mismo domingo. Dado que a las 48 o 72 horas nos respondió la Federación, en donde no acogía nuestro reclamo, nosotros empezamos a trabajar con esta nueva instancia que es un reclamo al Panel Independiente, que es lo que corresponde en estas situaciones”, comenzó diciendo el directivo en su alocución.

“Estas agresiones están contempladas en el reglamento de la Copa Davis y dice claramente que cuando un jugador es agredido violentamente, con o sin intención, dependiendo del tipo de agresión, se procede a una sanción. En este caso, como la agresión fue bastante fuerte y eso produjo que el partido no se pudiera continuar jugando, procede la descalificación del jugador que provoca esta situación. Por lo tanto, en nuestra opinión, la aplicación que hizo el referí está mal hecha”, añadió Sergio Elías.

“Segundo, la explicación que me dan a mí es que el referí actuó en base a lo que le planteó el médico que determinó que Garin estaba en condiciones. Falso. No veo cómo un jugador, después de ser agredido, pueda seguir jugando ni menos en las circunstancias. Estamos convencidos que estamos actuando bien, dado que la ITF no aceptó nuestro reclamo, seguimos en la siguiente instancia y vamos a ver qué es lo que decreta este panel”, complementó.

El máximo directivo del tenis nacional mencionó en el punto de prensa que el wild card que se pidió para la Copa Davis consta en un “subsidio”, aunque lo que aspira es que se pueda desarrollar en la cancha el cierre de la llave ante los europeos: “Lo más importante es que nosotros estamos pidiendo lo que corresponde: la descalificación del jugador belga, el triunfo para Chile y que se juegue el quinto punto. Para nosotros es importante definir en cancha quién es el triunfador”.

“Acá es súper claro. Estamos por un reglamento, estoy exigiendo que se aplique el reglamento, con los antecedentes del caso. Bélgica pierde ese partido, Chile gana ese punto y que se juegue el quinto punto”, reiteró Elías.

La decisión del Panel Independiente no puede tomar más de 15 o 20 días, según lo que informó el timonel del tenis chileno. “Yo creo que si se aplica lo que corresponde, debería determinarse que se juegue el quinto punto. No hay otra alternativa. No puede ser que un jugador que recibe un golpe vaya a estar en condiciones de volver a jugar sin darle ventaja a un oponente. En el boxeo puede ser, pero no en el tenis”, agregó el dirigente.