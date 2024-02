Problemas para Colo Colo: se complica el fichaje del atacante paraguayo Guillermo Paiva

Pasan los días y el nuevo centro atacante de Colo Colo aún no aparece por la cancha del Monumental. Si bien los albos llegaron a un acuerdo con Olimpia por el paraguayo Guillermo Paiva, en los últimos días surgieron trabas para lograr el viaje del futbolista.

La semana pasada, el directorio de Blanco y Negro aprobaba con éxito la llegada del guaraní. La fórmula aprobada fue un préstamo hasta diciembre con un cargo de 550 mil dólares.

Además, el equipo chileno acordó una opción de compra de 1 millón de dólares con el club Olimpia, una vez que termine la cesión del atacante con pasos por Venezuela y Brasil.

Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y el arribo del futbolista todavía no se concreta. Diferencias contractuales con el equipo asunceño han impedido poner al deportista a las órdenes del técnico Jorge Almirón.

Las trabas

Fue el representante del atleta, el brasileño Regis Marques, quien entregó las razones de la eventual tardanza. Según sus palabras, el nuevo vínculo de Paiva con Colo Colo no está del todo claro.

“El club chileno envió una propuesta conjunta al club y al jugador, pero las condiciones del jugador no están claras. Para que el jugador salga cedido tiene que renovar un año más con Olimpia, pero si no tenemos el contrato detallado con Colo Colo, no renovaremos un año más”, explicó empresario a radio ADN.

Asimismo, el brasileño agregó que “Paiva sólo viajará cuando todas las condiciones estén en un papel firmado por el jugador de Paraguay”.

Si bien Marques no descarta del todo el fichaje del delantero también confirma que no ha recibido comunicación desde Macul para avanzar en las tratativas por el atacante.

“La gente de Colo Colo, los directivos, el director deportivo, no se han comunicado conmigo como agente de jugadores. Sé la necesidad que tienen, pero están hablando con el intermediario (Dario Fabbro) y no quieren hablar conmigo personalmente”, remató el representante.