Rodrigo Pérez denuncia un feo desaire del técnico de O’Higgins en contra del histórico Mario Núñez

Mario Núñez es uno de los grandes ídolos de O’Higgins de Rancagua. El Osito fue un goleador de fuste, que fue clave en las campañas de los celestes a fines del siglo pasado y comienzos de este. De hecho, fue el máximo anotador de la Primera B en 1998 y al año siguiente repitió la gracia en Primera División, con el agregado de que fue el mayor artillero a nivel mundial en esa temporada, lo que le valió una serie de reconocimientos.

Su contribución a la historia del cuadro de la Sexta Región no está en discusión y los propios hinchas se lo reconocen cada vez que se lo encuentran. No obstante, eso parece no haber sido suficiente para Juan Manuel Azconzábal, actual técnico del Capo de Provincia, quien le hizo un feo desaire, según denuncia otra leyenda del equipo: Rodrigo Pérez.

El exlateral izquierdo de la Roja ocupó su cuenta de X para denunciar el hecho ocurrido durante la práctica del elenco. “Goleador del mundo Mario Núñez viendo el entrenamiento de @OHigginsoficial y el entrenador del primer equipo lo saca por estar mirando. Qué falta de respeto, de mal en peor, cero identidad y respeto a la historia del club”, escribió, recibiendo el apoyo inmediato de los simpatizantes.

Amplia trayectoria

Mario Núñez, actualmente de 47 años, se inició en O’Higgins, donde hizo grandes campañas y formó una letal dupla con Jaime González. Su éxito lo llevó a Universidad Católica y luego al fútbol argentino, donde tuvo un breve paso por Independiente. Luego regresó a los cruzados y partió al fútbol búlgaro, para luego continuar en Palestino, Rangers, O’Higgins, Osorno (en dos periodos), Coquimbo Unido y Magallanes, donde se retiró en 2011.

Su único título profesional lo ganó con Osorno en 2007, cuando se coronó campeón de la Primera B y él nuevamente se transformó en goleador del torneo. Tras su retiro se dedicó a trabajar en El Teniente y también a alentar la carrera de tenista profesional de su hijo Daniel, quien incluso fue convocado al equipo chileno de Copa Davis en 2022.