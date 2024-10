“¿Qué le faltaba a Pablo Solari? Trabajo”: la potente crítica de Marcelo Gallardo al Pibe en River Plate

Pablo Solari no vive su mejor momento en River Plate. Este domingo jugó 23 minutos ante Talleres, en la derrota por la mínima de los millonarios. El Pibe sumaba siete partidos sin ver acción. En total, desde que Gallardo retomó el puesto a inicios de agosto, el Pibe solo ha podido estar presente en cuatro de los nueve 10 que han disputado. En ninguno marcó. En la temporada actual, el ex Colo Colo acumula un total de 31 partidos, con cinco goles y cinco asistencias. Claro que su última anotación fue el 18 de mayo. Desde entonces han transcurrido más de cuatro meses.

Atrás quedaron sus días más alegres. Cuando en sus primeros 19 partidos anotó ocho goles. Con el cambio de cuerpo técnico, su situación, en un principio, no cambió mucho. En 2023, dirigido por Martín Demichelis, jugó 47 partidos, anotó 12 goles y dio 12 asistencias. En total participó de 24 anotaciones. Una cifra para nada despreciable si se considera que no siempre era titular. Sin embargo, su situación comenzó a cambiar. Fue perdiendo confianza, sumando críticas y, definitivamente, dejó de tener minutos. En la parte final del proceso de Micho prácticamente no era considerado. Una vez que Napoleón volvió al Más Monumental, su participación es más escasa todavía.

Gallardo fue crítico con Solari. Foto: Photosport

Tras el duelo ante la T, el Muñeco explicó la poca continuidad del ex Colo Colo, mostrándose crítico de lo que exhibe en los entrenamientos. “¿Qué le faltaba a Solari? Trabajo, como siempre dije. Si hay jugadores que no juegan es porque hay otros que están mejor y porque ellos les falta. Yo entiendo que hay jugadores que no han tenido minutos pero elijo a los que veo mejor y tengo un plantel largo también. A partir del comportamiento de ellos en el día a día los veo y tengo que elegir”, lanzó.

Aun así, Gallardo valoró su rendimiento en el momento que le tocó jugar durante el último fin de semana. “El domingo fue una buena presentación de Pablo, que era recuperar su confianza”, indicó. En Macul han seguido con especial atención todos los pasos de Solari. No solo por el vínculo que generó con la institución, sino porque mantienen el 36 por ciento de su pase. El atacante, en sus mejores momentos en River, manejó más de una oferta para saltar. Pero todas fueron desestimadas por el directorio de la institución transandina. Cada vez que un documento con intenciones de fichar al atacante caía en Buenos Aires, en Santiago se frotaban las manos. Ninguna llegó al puerto que en Blanco y Negro hubiesen esperado.

Desde TyC Sports indican que el Pibe está en la lista de las salidas que sufrirá el plantel del elenco millonario a fin de año. “Es posible que Solari, Gattoni y Zabala emigren a otro destino si les llega una oferta seductora”, dieron a conocer. “Solari, pedido por Gallardo en el mercado de invierno de 2022, sería el segundo nombre del listado. La merma de su nivel lo posicionó más cerca de la lista de los prescindibles que de los jugadores intransferibles. A principios de este año, Krasnodar de Rusia puso sobre la mesa 20 millones de dólares para incorporarlo, pero fueron rechazados. Más allá de algún que otro interesado, todavía no hubo otro cuadro que se comunicara a los teléfonos de la Avenida Figueroa Alcorta 7597, pero podría irse en caso de que apareciera algo convincente”, complementaban.