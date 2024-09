De figura exportable a la lista de cortados: la dramática caída libre Pablo Solari en River Plate

Pablo Solari llegó a Colo Colo en el anonimato y se fue como héroe. El formado en Talleres fue el autor del único gol en el partido por la permanencia entre el Cacique y Universidad de Concepción. Luego tuvo un gran rendimiento en 2022 y 2023, por lo que River Plate adquirió el 60 por ciento de su pase a cambio de US$ 4 millones. Hace una semana, cuando el elenco millonario visitó Macul, el Pibe estuvo en la banca y fue el único ovacionado en el elenco visitante cuando fue mencionado en los parlantes. También recibió aplausos cuando saltó desde el túnel. Mientras realizaba el calentamiento en el césped de Macul, sus excompañeros se acercaron a saludarlo.

El reconocimiento es tal, que algunos hinchas, los más jóvenes seguidores del elenco albo, elevan su condición a la categoría de referente. “Porque fue un gran jugador con el Colo, y metió muchos goles. Soy su admirador desde chico”, señaló a TNT Sports, Luis, un niño de nueve años que fue a esperar al Pibe al aeropuerto. “Debería volver, porque hizo mucha historia acá”, complementaba el infante. En su arribo a Santiago, Solari le firmó una camiseta al menor de edad. La relación entre el delantero y Colo Colo, eso sí, no solo tuvo momentos de dulce. Lo agraz llegó a inicios de 2024, cuando la FIFA bloqueó, por algunos días, la chance de que el Cacique sumara refuerzos. Algo que finalmente se solucionó con el pago de 400 mil dólares a los representantes del Pibe.

En el elenco de Buenos Aires tuvo un comienzo prometedor. En sus primeros 19 partidos anotó ocho goles. Se mostró como un elemento importante, que contaba con la confianza de Marcelo Gallardo. “Más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación en cuanto a su llegada al club y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo, yo estuve acompañándolo en estos últimos días, no hay que olvidarse que es un chico joven que recién llega, no perdemos de vista cuáles son los procesos normales, lo acompañamos en el mismo sin que pierda la naturalidad con la que llegó y su alegría, queremos que siga de la misma forma”, señalaba el Muñeco por esos días.

Pablo Solari tuvo un prometedor arranque en Colo Colo, pero ahora está borrado. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Con el cambio de cuerpo técnico, su situación, en un principio, no cambió mucho. En 2023, dirigido por Martín Demichelis, jugó 47 partidos, anotó 12 goles y dio 12 asistencias. En total participó de 24 anotaciones. Una cifra para nada despreciable si se considera que no siempre era titular. Sin embargo, su situación comenzó a cambiar. Fue perdiendo confianza, sumando críticas y, definitivamente, dejó de tener minutos. En la parte final del proceso de Micho prácticamente no era considerado. Una vez que Napoleón volvió al Más Monumental, fue borrado definitivamente.

Una situación que llama la atención, ya que fue el mismo plantel de River Plate el que abogó por el retorno de Gallardo. Luego de que se confirmó la salida de Demichelis, un grupo de futbolistas se acercó al mánager, Enzo Francescoli, para pedir el regreso del Muñeco.

Preocupación en Macul

Solari ya suma seis partidos sin ver acción. En el último cotejo de River, en el clásico del fútbol argentino ante Boca Juniors, donde ganaron 1-0, no sumó ningún minuto, pese a que la escuadra de la banda sangre jugó con un equipo alternativo. En total, desde que Gallardo retomó el puesto a inicios de agosto, el Pibe solo ha podido estar presente en tres de los nueve duelos que han disputado. En ninguno marcó y ya lleva más de un mes sin jugar.

En la temporada actual, el ex Colo Colo acumula un total de 30 partidos, con cinco goles y cinco asistencias. Claro que su última anotación fue el 18 de mayo. Desde entonces han transcurrido cuatro meses.

En Macul han seguido con especial atención todos los pasos de Solari. No solo por el vínculo que generó con la institución, sino porque mantienen el 36 por ciento de su pase. El atacante, en sus mejores momentos en River, manejó más de una oferta para saltar. Pero todas fueron desestimadas por el directorio de la institución transandina. Cada vez que un documento con intenciones de fichar al atacante caía en Buenos Aires, en Santiago se frotaban las manos. Ninguna llegó al puerto que en Blanco y Negro hubiesen esperado.

Solari no juega hace más de un mes. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“Estoy al tanto, obviamente. No soy de darle mucha importancia. Tengo contrato con River hasta 2026, estoy bien, contento, voy a estar hasta que el técnico y el club lo determinen. Voy a seguir ahí”, aseguraba el propio Solari luego de que el elenco millonario rechazara una oferta de US $20 millones, desde el fútbol ruso. La cifra más alta por la que se ha buscado al atacante.

Prescindible para Gallardo

Las últimas actuaciones le han valido a Solari dardos por parte de la prensa transandina. No le perdonan su abrupta caída de nivel. “Una vez más hizo gala de una inquietante crisis de confianza que lo hizo pasar inadvertido”, escribieron en Olé, luego de su última actuación, el 17 de agosto ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ese día, River Plate empató 1-1 como visitante.

Desde TyC Sports indican que el Pibe está en la lista de las salidas que sufrirá el plantel del elenco millonario a fin de año. “Es posible que Solari, Gattoni y Zabala emigren a otro destino si les llega una oferta seductora”, dieron a conocer.

“Solari, pedido por Gallardo en el mercado de invierno de 2022, sería el segundo nombre del listado. La merma de su nivel lo posicionó más cerca de la lista de los prescindibles que de los jugadores intransferibles. A principios de este año, Krasnodar de Rusia puso sobre la mesa 20 millones de dólares para incorporarlo, pero fueron rechazados. Más allá de algún que otro interesado, todavía no hubo otro cuadro que se comunicara a los teléfonos de la Avenida Figueroa Alcorta 7597, pero podría irse en caso de que apareciera algo convincente”, complementaban.