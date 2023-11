“Quiero dejar las pistas, pero no es una decisión tomada”: Cristian Valenzuela se confiesa tras el abandono en los 5000 metros T11

La leyenda del para atletismo chileno no tuvo su jornada soñada en Santiago 2023. Cristian Valenzuela, oro en Londres 2012, abandonó en los 5000 metros T11 (personas con discapacidad visual) y confesó que el retiro ya pasa por su cabeza. Lo hizo solo minutos después de que haya terminado la prueba y en la pista del Estadio Mario Recordón.

“Es algo que me viene dando vuelta en la cabeza, algo que el equipo no quiere, que Matías (Silva) me está intentando motivar, incentivar. Yo ya quiero ir para las pistas, pero sin duda no lo he decidido todavía. Lo vamos a revisar”, comentó a Canal CDO al ser consultado por un posible final de su carrera deportiva.

Obviamente el tono del para atleta era de frustración. Llegó a Santiago 2023 como un emblema de la disciplina, con una trayectoria que lo ha tenido en cuatro Juegos Olímpicos y esa recordada medalla de oro en Londres 2012. Eso sí, sobre el Mario Recordón las cosas no funcionaron.

El chileno comenzó muy atrás en la carrera y en los primeros metros ya iba en la séptima posición. Cuando se preparaba para llegar a los 2.000 dejó la pista. “Nunca jamás en mi carrera deportiva lo había hecho (retirarse). Tratamos de ir con el grupo, salía un ritmo muy rápido, un ritmo al cual no estábamos siendo preparados. Nos pasó a la cuenta el clima, nos pasó a la cuenta el ritmo, nos pasó a la cuenta la temperatura y el poco entrenamiento que hemos tenido. No lo había querido decir antes, pero yo llevo cuatro semanas con suerte de entrenamiento”, relató.

Situación compleja que siguió detallando en la conversación que tuvo. Ahí dejó en claro su asombro por el ritmo que hubo en la carrera que terminó ganando Yeltsin Ortega, quien además logró récord panamericano. De hecho, los tres primeros lograron tiempos más bajos que la marca establecida por Jason Dunkerley en Toronto 2015. “Por la temperatura pensé que iban a salir a un ritmo un poco más lento, que iban a esperar la última vuelta como en algunas de las otras carreras. Pero nada, pues salieron rápido. Nosotros intentamos colgarnos ahí al grupo, no desengancharnos, pero ya después fue pasando la vuelta y nos pasó la cuenta. El brasileño (Ortega) hizo récord paramericano, muy cerca de récord del mundo. Tenemos un campeón paramericano con una medalla de plata, una medalla de bronce en el Mundial recién pasado, un quinto lugar en el Mundial”, comentó.

De todas formas Valenzuela no dejó de agradecer a los asistentes en la que pudo ser su penúltima carrera en el para atletismo. “Sin duda queríamos estar acá, queríamos estar con la gente por el cariño, por el amor a las redes sociales y agradecerles. Sin duda también pedirles disculpas por el retiro. No era lo que venían a ver, pero ellos deben estar seguros de que dimos todo lo que teníamos en esta carrera”, concluyó.