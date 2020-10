Quinteros tras su estreno: “No es normal que los jugadores sufran tantas lesiones musculares”

La historia dirá que Gustavo Quinteros debutó con un agónico empate 2-2 ante Coquimbo Unido como entrenador de Colo Colo. Los albos, si bien siguen necesitando de mucho trabajo, al menos se vieron mejor que su rival en el complemento. Eso sí, otra vez lamentando lesiones.

“Colo Colo es un equipo grande, tiene que ser protagonista más allá de los resultados. De local o visitante tenemos que ser un equipo protagonista. Hemos tratado de buscar asociaciones futbolísticas que le den al equipo llegadas. Creo que el equipo llegó bien. Metimos mucho juego por banda en el segundo tiempo cuando pudimos corregir en el entretiempo. Me gustó la rebeldía del equipo de salir a buscar el resultado más allá de la adversidad”, analizó primeramente el DT.

Sobre el penal en contra que le cobraron al Cacique, el argentino nacionalizado boliviano no tuvo tapujos: “Para mí fue un error grosero de la gente del VAR y del árbitro. Todas las jugadas de Coquimbo las fue a ver, y la nuestras no las fue a ver nunca. Cobra un penal que no existe, el jugador salta agachado, le había pasado la pelota. Ya estamos un poco cansado que se equivoquen tanto, de esa manera. Ojalá que en lo sucesivo podamos tener goles más justos ya sea en Eliminatorias o en el torneo local. Ojalá que ningún equipo salga perjudicado”.

“Lo de Matías Fernández fue una lesión muscular que ojalá no lo deje tanto tiempo afuera. Y lo de Bolados fue un calambre”, dijo sobre los dos jugadores que terminaron con molestias tras el duelo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En ese sentido, el estratega señaló que “el peor rival que tenemos son las lesiones. Hay que trabajar mucho la parte física. No es normal que los jugadores sufran tantas lesiones musculares más allá de algunas graves, como Zaldivia o Morales. Vamos a trabajar de a poco. No se puede hacer todo enseguida, hay que ir progresivamente. Hay que utilizar los partidos también para mejorar en todo sentido y darle partidos a los jugadores para que vayan adquiriendo ritmo”.

Otro que habló tras el cotejo, al CDF, fue Juan Manuel Insaurralde, quien valoró el punto obtenido. “Es súper positivo el punto y más de la manera que lo hicimos. Jugamos un segundo tiempo muy bueno. Los goles fueron dos accidentes”.

Al central argentino le cobraron un penal en contra tras revisión del VAR, algo que no le pareció: “Un penal que la verdad yo no sé qué interpreta Gamboa. Me voy muy caliente por el penal. A mí me pasa la pelota y estoy de espalda. Sí, me pega en la mano, pero estoy de espalda. Lo del VAR y el árbitro no sé qué interpretan. Es una cosa increíble”, dijo.

El Chaco también tuvo palabras para los primeros días de trabajo de Quinteros, el nuevo entrenador del Cacique. “Gustavo es un entrenador de experiencia, tiene jerarquía y lo ha demostrado en estos días. Nos dio mucho orden. En el segundo tiempo se vio reflejado lo que entrenamos en los pocos días que tuvimos. Hoy hicimos un buen partido, no merecimos ni siquiera empatar”.