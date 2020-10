Gustavo Quinteros: “Voy a tener que interceder para ayudar a que no haya más conflicto”

Colo Colo no logra sumar de a tres. El empate 1-1 en Viña del Mar no saca a los albos del penúltimo lugar de la tabla, más allá de que Gustavo Quinteros se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo. Sin embargo, la situación de Matías Zaldivia generó un grave terremoto interno.

“La única manera de salir de esto es estar todos juntos, unidos, y trabajar por el mismo fin. Si siguen habiendo conflictos entre jugadores y dirigentes va a ser difícil conseguirlo. No tengo dudas de que el club va a hacer todo lo posible por solucionarlo porque sabemos que los jujugadores van a respaldar siempre al jugador”, expresó el DT al CDF. Y añadió: “No sé bien el tema de las leyes pero espero que el club responda lo que tiene que responder y que el jugador sea atendido como merece".

“La idea es que estemos juntos, unidos y que no haya más problemas, espero que estos días los dirigentes puedan arreglar con el jugador de la mejor manera como debe ser y hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo y solucionar el problema del jugador. La única manera de que Colo Colo consiga los objetivos este año, de salir de donde está y el que viene pelear el campeonato, es estar juntos, no tener más conflictos entre jugadores y dirigentes y jugar cada vez mejor”, insistió.

En la conferencia de prensa posterior, Quinteros detalló la forma en que se enteró de la situación. “No recuerdo si fue ayer o hace un par de días, los jugadores se reunieron en el campo y después me dijeron que era por el tema de Matías Zaldivia. No pude interiorizarme, no pude estar al tanto y no pude tener una reunión”, explicó.

Y fue más allá, pues anunció que se involucrará en el tema. “Voy a tener que interceder para tener que ayudar a las partes para que no haya más conflicto y no tengamos que pensar en esas cosas. Que los jugadores no piensen en otra cosa que no sea jugar mejor y poder sacar puntos", indicó. Y añadió: "Hoy Colo Colo no se puede dar el lujo de seguir teniendo inconvenientes, seguir teniendo problemas o tener la mente pensando en otra cosa que no sea jugar mejor y ganar. Voy a tratar d einteriorizarme, de hablar con los dirigentes, de poder estar cerca de los problemas y de poder ayudar”.

Por último se refirió a la lesión de Marcos Bolados, que lo forzó a salir de la cancha entre lágrimas. “Hasta que no le hagan los estudios, no vamos a saber si realmente es grave o no. Él está preocupado, nosotros también. No podemos darnos el lujo de perder a un jugador tan importante para el próximo partido”, comentó.