Quique Setién sobre Messi: “Es difícil de gestionar"

Quique Setién reapareció en la esfera pública. El técnico español, quien en agosto dejó de ser entrenador del Barcelona, habló de su experiencia dirigiendo a Lionel Messi, a quien catalogó como un jugador difícil de gestionar en una conversación que tuvo con Vicente del Bosque y que reproduce el diario El País.

El ex técnico de los culé elogió a Messi, antes de confesar las dificultades que tuvo al tratar con una figura de su talla. “Es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso, Pelé...”, dijo Setién.

Sin embargo, el entrenador abordó la personalidad del astro argentino. “Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas”, indicó.

“Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho”, agregó Setién. “Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad”, añadió.

“Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo”.

Para ejemplificar del peso de Messi en el club catalán, Del Bosque sacó a colación una frase que dijo Gerardo Martino, tras su salida como entrenador de Barcelona hace algunos años: “O sea que la frase que el Tata Martino le dijo a Messi —”ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días"—, encaja perfectamente. ¿Te quedaste con ganas de decírselo?", consultó el técnico de España campeón del mundo en 2010.

“No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás”, respondió Setién.

“Realmente, la exigencia tan bestial que hoy existe en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente. Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad", dijo Setién. "También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado”, concluyó quien también dirigiera al Real Betis, entre otros.