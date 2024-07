Radiografía a la patrulla juvenil de España que apunta al Mundial 2026

“Ya decía yo que éramos un equipazo, toda esta gente se lo merece. Somos campeones de Europa y ahora vamos a por el Mundial”, aseguró Nico Williams tras la coronación de España. El delantero anotó un tanto y fue elegido como el mejor jugador de la final ante Inglaterra.

El atacante del Athletic de Bilbao confía. El mismo desparpajo y personalidad que demuestra a la hora de jugar, lo tiene para declarar. Después de ser campeón del continente, apuesta aún más alto.

Sus expectativas no bajan. Van camino a la cima junto a él. Parecieran ser su sombra en una ascendente carrera que pareciera no tener techo.

Él es uno de los líderes de una camada que se quiere comer el mundo. ¿El otro? Lamine Yamal, su socio. Son las dos grandes estrellas que se consolidaron en la Eurocopa. Ambos comparten habitación y se ven regularmente juntos. Se declaran como hermanos, a pesar de conocerse hace no mucho.

Su amistad se remonta a una primera convocatoria en la que coincidieron, en marzo pasado. Luis de la Fuente le pidió a Nico que cuidara del joven, en un movimiento astuto del técnico. Ambos desarrollaron un importante vínculo.

“Es un buen ejemplo para él. Lamine copia todo lo que hace Nico. Nico se levanta, se prepara y va en busca de Lamine. ‘Vamos, no tenemos que llegar tarde’”, aseguraron en su momento desde la Federación Española de Fútbol.

Nico, en tanto, bromeó con la relación que tiene con él: “Ya le he dicho (a Yamal) que tiene que aprender de ‘su padre’, que soy yo”, señaló.

Nico Williams y Lamine Yamal festejan tras ganar la Euro. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay.

Yamal, condenado al éxito

Ambos lideraron a una generación que consiguió el cuarto título europeo para su selección. Eso sí, el caso de Yamal es profundamente impresionante. Ya está acostumbrado a quebrar récords por su corta edad.

Nacido el 13 de julio del 2007, fue el único menor de edad en el certamen y cumplió 17 un día antes de la final. Es el más joven en debutar (16 años y 338 días), disputar una fase eliminatoria (16 años y 353 días), marcar (16 años y 362 días) y ganar la Eurocopa (17 años y un día). Todo en el torneo continental, claro, porque sus marcas se incrementan a nivel de clubes.

Durante el desarrollo del campeonato, hubo una situación que dio la vuelta al mundo. El joven atacante del Barcelona debió compaginar la Euro con sus estudios. En medio del campeonato, finalizó la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) a través de clases online.

“Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes. A lo mejor me ponen más para hacer en casa, pero voy haciendo cada día. Si ven que estamos en cuartos de final o de octavos, pues no me meten mucha caña. Pero los días de descanso, que saben que no estoy haciendo nada, sí me dicen ‘Haz esto, haz lo otro’”, explicó el joven en la cuenta oficial de la selección española.

A su corta edad, ya alcanzó al éxito. Está condenado a que este lo rodee a lo largo de su carrera. Sus compañeros tienen claro que puede alcanzar una carrera histórica. Entre lágrimas y abrazos después del triunfo, Rodri, uno de los máximos referentes de la Furia Roja, se acercó a él, tomó su rostro y le dijo cara a cara: “Sigue trabajando, hermano. Sigue trabajando porque puedes conseguir lo que quieras”, le indicó. Fue un gesto del mejor jugador de la Euro para el mejor jugador joven del torneo, ambos visiblemente emocionados.

Promedio de edad y otras promesas

La juventud de Yamal se refleja en el amplio rango etario que tiene la Furia Roja. Jesús Navas tiene 37 años, es decir, le saca 20 años de edad al zurdo. El hoy lateral es el único sobreviviente del plantel campeón del mundo en 2010. Lógicamente, es el más longevo de un plantel donde abunda la mocedad.

De la Fuente convocó a siete jugadores sobre los 30 años. Aymeric Laporte (30), Ayoze Pérez (30), Álvaro Morata (31), Dani Carvajal (32), Nacho (34), Joselu (34) y Navas (37). A pesar de esto, la joven camada les permite bajar el promedio de edad.

Fueron, de hecho, undécima selección más joven del certamen continental con una media de 27 años (mismos que Rumania y Portugal, décima y duodécima, respectivamente). La más joven fue República Checa, con 25,3, mientras que Alemania fue la de más edad, con 28,5.

La juventud hispana se concentra de mitad de cancha en adelante. Yamal (17), Pedri (21), Fermín López (21), Nico Williams (22) y Álex Baena (22) son los menores de 23 años. También hay otros cuatro de 25. Son presente y futuro.

El grupo de mancebos no entienden de presiones. Con una Euro en sus espaldas, ya se candidatean para el Mundial de 2026. Sus credenciales están ahí. A la cita también se podrían sumar otros prospectos que se quedaron fuera del torneo continental. Gavi (19) y Alejandro Balde (20) sufrieron con las lesiones a lo largo de la temporada. Oihan Sancet (24) y Yéremy Pino (21) parecían tener opciones, pero se quedaron fuera de la convocatoria. En tanto, Pau Cubarsí (17) fue tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con una serie de jugadores con un futuro por delante, lo claro, es que serán una de las selecciones a batir en la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.