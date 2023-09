Rafael Santos Borré, la figura de Colombia que amenaza a Chile

A pesar de su victoria en el estreno por Eliminatorias, no todo es felicidad en Colombia. El cuadro cafetero se impuso por la cuenta mínima sobre Venezuela, sin embargo las dudas están latentes. La imagen mostrada por el equipo de Néstor Lorenzo fue ampliamente cuestionada en el país, por lo que el técnico realizará una serie de modificaciones en la oncena que parará ante la Roja, este martes.

El funcionamiento no fue el esperado, sobre todo teniendo en cuenta la superioridad que debían tener, por localía y nivel, sobre la Vinotinto. En ofensiva tampoco tuvieron la claridad esperada, sin embargo, hubo un jugador que se encargó de despejar las dudas y le dio el triunfo a su elenco.

Rafael Santos Borré fue el goleador del encuentro. En el primer minuto del complemento, el ariete realizó un desmarque y recibió un preciso centro desde la derecha. Conectó el envío y anotó el único tanto del partido, entregándole la victoria a su escuadra. Fueron los primeros tres puntos de Colombia, que no brilló ante Venezuela, pero supo ganar.

“Muchas veces hay que coordinar con mis compañeros y tener asociaciones con ellos, sabiendo que adelante hay un sistema cerrado. Lo bueno fue que se ganó y el equipo también, de a poco, va agarrando esa confianza para este tipo de partidos”, indicó el artillero al finalizar el encuentro.

El Comandante

El Comandante, apodado así por su característica celebración de saludo marcial, está asentado como el ariete de la Tricolor. Con la ausencia de Radamel Falcao García o la pérdida de protagonismo de jugadores como James Rodríguez, que jugó solo 15 minutos ante Venezuela, y Juan Guillermo Cuadrado, que salió en el entretiempo y fue uno de los más criticados por su rendimiento, el centrodelantero toma un rol más principal dentro del equipo.

A pesar de su gran rendimiento en River Plate, lo que le valió para volver a dar el salto a Europa, concretamente al Eintracht Frankfurt, donde incluso levantó una Europa League en 2022; en Colombia no había logrado demostrar lo mismo que en clubes.

Con los cafeteros se consolidó como titular, pero asumió un trabajo más laborioso y sacrificado. De hecho, en nueve encuentros por Eliminatorias, Santos Borré no había logrado anotar. Estaba en deuda en esa faceta. No obstante, su presencia no se ponía en duda, pues su esfuerzo era clave en el sistema. Su movilidad y circulación, su actitud contagiosa y su capacidad asociativa son más que importantes.

Es un nueve moderno, básicamente. “Soy un delantero mixto con mucha movilidad, que quiere aprovechar los espacios libres”, señaló cuando aún jugaba en River Plate al ser consultado por su posición. Y es que no tiene problemas para caer a alguna de las bandas o para retroceder y abandonar a los centrales rivales.

Finalmente, en su décimo duelo en el proceso clasificatorio para el Mundial, el ariete logró marcarle a Venezuela. El desespero lo sentían, tanto el atacante por su sequía, como el equipo por el mal desempeño ante la Vinotinto. Sin embargo, la anotación le entregó la ilusión a su escuadra, esa misma que tiene el conjunto cafetero para derribar de visita a Chile.

¿Quién es?

Borré, oriundo de Barranquilla, está próximo a cumplir 28 años. Específicamente los cumple el 15 de septiembre, tres días después del enfrentamiento ante la Roja.

De la mano de Leonel Álvarez debutó en el Deportivo Cali, en 2013, con solo 17 años, pero empezó a tomar más protagonismo un año después. Fue llamado a la selección Sub-20, donde ganó experiencia y fue figura en el Sudamericano de la categoría. Para 2015 se consolidó como una de las estrella del certamen colombiano.

Así vino su salto a Europa. El Atlético de Madrid se hizo con sus servicios, pero no pudo hacerse con un lugar en el equipo. Más de lo mismo en su cesión con el Villarreal.

En 2017, River Plate pagó $3.5 millones de euros por su fichaje. Sin ir más lejos, fue el máximo goleador del glorioso ciclo de Marcelo Gallardo, con 55 dianas, una más que Julián Álvarez. Formó parte de la era más exitosa de los Millonarios y ganó una Copa Libertadores, dos Supercopas y una Recopa Sudamericana. Casi nada. Después recaló en el Eintracht y esta temporada decidió continuar su periplo por Alemania en el Werder Bremen.

Su debut en la selección se dio gracias a un viejo conocido de la Roja: Reinaldo Rueda. Borré encontró un lugar en el proceso eliminatorio para Qatar 2022 y de ahí que es un fijo, al menos en las nóminas. Hoy, es uno de los estandartes del equipo que buscará superar a la Roja en Santiago. Es el Comandante de Colombia.