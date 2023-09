El técnico Néstor Lorenzo mete mano en el equipo colombiano para enfrentar a Chile

Colombia también suma dudas en su inicio por Eliminatorias. Los cafeteros se impusieron por la cuenta mínima como locales sobre Venezuela, no obstante, la imagen mostrada no estuvo exenta de cuestionamientos. Ahora, vendrán a buscar los puntos en Santiago ante la Roja, que viene de caer inapelablemente ante Uruguay.

No hubo conformidad. Las principales falencias del equipo dirigido por Néstor Lorenzo se dieron en ofensiva, pues no estuvieron finos de cara al arco rival. Además, no tuvieron el funcionamiento esperado en la mitad de la cancha, lo que provocaría varias sustituciones para medirse ante la selección nacional.

El inicio ante la Vinotinto fue dubitativo. La presencia de elementos elementos como Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe están en duda para enfrentar a Chile. Los referentes estuvieron lejos del rendimiento que acostumbran. De hecho, el del Inter de Milán abandonó el terreno en el entretiempo y en su reemplazó ingresó Jorge Carrascal, a quien solo le bastaron segundos para clarificar el juego. Fue él quien inició la jugada que terminó en gol en el primer minuto del segundo tiempo y terminó el duelo como una de las figuras.

El volante, en tanto, jugó 85 minutos, pero su titularidad ante la Selección Chilena es duda. En su reemplazo podría entrar Wilmar Barrios, uno que entrega más marca en la medular, formando un intenso pivote junto a Jefferson Lerma. Era fijo en la oncena, pero perdió protagonismo con la llegada del nuevo estratega. Otro que podría salir es Jhon Arias, ya que Cuadrado podría pasar al mediocampo.

Nestor Lorenzo, entrenador de Colombia, junto a James Rodríguez, que se ha visto relegado a la suplencia. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Los laterales tampoco entregan la confianza necesaria. Daniel Muñoz y Deiver Machado cometieron errores evidentes que pudieron terminar en alguna situación más costosa. Este último, que se desempeña en Francia, es el más apuntado y todo indica que será reemplazado por Johan Mojica.

En Colombia esperan muchas correcciones en torno a su escuadra. Esas mismas que tuvo que aplicar el técnico Lorenzo en el complemento del duelo ante la Vinotinto. A días del cotejo, todo indica que los Cafeteros formaran con: Camilo Vargas en portería; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Yerry Mina y Johan Mojica en la zaga; Wilmar Barrios y Jefferson Lerma en la medular; Jhon Arias (Juan Guillermo Cuadrado), Jorge Carrascal y Luis Díaz más adelantados; y Rafael Santos Borré en punta.

La Roja y la Tricolor son rivales directos en la pelea por la clasificación al Mundial de 2026, por lo que es un duelo crucial para ambos elencos. En el estadio Monumental, el próximo martes 12 de septiembre, desde las 21.30 horas, Chile buscará su primera victoria en el proceso mundialista.