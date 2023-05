Rangers estalla contra el uso de su camiseta en campaña de candidata al Consejo Constitucional

Rangers está indignado. El uso de su camiseta por parte de Fernanda Pinochet, candidata al Consejo Constitucional, provoca la molestia de la entidad maulina. Los rojinegros no quieren verse envueltos en una campaña política. La postulante a representar a la región en la trascendente instancia también había ocupado otra casaquilla para atraer electores: la del archirrival, Curicó Unido.

Mediante una declaración pública, los Piducanos fustigan la aparición de su máximo emblema en estas circunstancias. “Frente a las próximas elecciones del Proceso Constituyente que vivirá nuestro país, y ante la circulación de propaganda política en que se vincula a nuestro club con una candidatura, queremos señalar lo siguiente”, plantea el club antes de profundizar en la postura.

Reincidencia

“Nuestra institución rechaza cualquier vinculación proselitista, reclamo expuesto a la candidata en cuestión, siendo recibido en conformidad y mostrando voluntad y compromiso a no continuar con la entrega del cuestionado material”, señala el club. “Como embajadores del deporte, reiteramos el compromiso de promover solamente esos valores, tal cual ha sido durante nuestra historia”, añade.

El intento por aprovechar la plataforma que ofrece el fútbol no es el primero que realizan los políticos en el marco del proceso constituyente. En esta parte, Evópoli también recibió la reprimenda de Magallanes por el uso de sus símbolos institucionales, en la misma línea en la irritó a los rojinegros. “Club Magallanes manifiesta su más profunda indignación ante el uso indebido, sin autorización alguna, de nuestro escudo institucional por parte del partido político Evópoli”, planteó el club. “Consideramos una torpeza y un acto deliberado que atenta gravemente contra la propiedad de nuestro club y no refleja de manera alguna nuestra identidad apolítica que esta institución ha mantenido durante 125 años”, insistieron los albicelestes. “Exigimos a Evópoli el retiro inmediato de nuestro escudo en su campaña y que más aún lo han hecho con una marca de ropa deportiva que no es nuestro socio comercial. A la vez, solicitamos una disculpa pública para con nuestro club y nuestros hinchas”, golpearon la mesa.

El partido se disculpó. “Respecto a la aparición de algunos íconos del Club Deportivo Magallanes en una pieza digital de nuestro partido, queremos expresar en primer lugar nuestras disculpas públicas por este lamentable error”, declaró públicamente. “No hemos pretendido asociar al club Magallanes con alguna tendencia política, y entendemos que la agencia que produjo el material quiso poner de relieve los valores de tradición y nobleza que identifican a esa más que centenaria entidad, y que son aplicables a quienes cumplan la función de apoderados de mesa en la próxima elección de consejeros constitucionales”, agregó. “Se ha instruido la inmediata suspensión de su difusión en todos nuestros canales. Confiamos que con lo anterior se dé por superado este impasse, reiterando nuestras sinceras disculpas”, concluyó.

En la anterior etapa, la ANFP y Adidas, la empresa que le provee de indumentaria a la Roja, rechazaron la aparición de la camiseta de la Selección y de los logos de los clubes en la campaña de la opción Apruebo.