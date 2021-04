Real Madrid da el primer golpe a Liverpool para meterse en la semi de la Champions

Queda demostrado que Real Madrid es un equipo diferente en la Champions League. Las dudas y las bajas desaparecen cuando pone a la Orejona en el visor y así lo demostró ayer ante Liverpool. Dos goles del cuestionado Vinícius Júnior y uno de Asensio, el cuadro hispano se impuso por 3-1 en la ida de los cuartos de final, en una reedición de la final de 2018.

Sin hacer demasiado, el campeón ibérico supo controlar los tímidos embates de Licerpool. Al menos en el comienzo del primer tiempo. Los blancos poco a poco fueron adormeciendo las ínfulas del equipo británico y con un planteamiento inteligente sin arriesgar tanto, esperaron el momento preciso para asestar el golpe.

Así lo entendió el alemán Toni Kross, motor y cerebro de los últimos éxitos del cuadro madridista. En una jugada aislada, en un partido marcado por la dictadura de la estrategia, el ex Bayern Münich llegó hasta su última línea para pedir la pelota. Se jugaba el minuto 27. Entonces, levantó la cabeza y envió un pase de 70 metros que le cayó en el pecho a Vinícius Júnior. El resto es mérito del brasileño, quien remató con certeza después de un control dirigido perfecto.

El libreto le salió aún mejor al más ganador de la Champions. Nueve minutos más tarde, con los ingleses desesperados por el empate, Asensio aprovechó el adelantamiento rival para marcar el segundo. Se jugaba el minuto 36 y el equipo blanco se acercaba a otra semifinal.

Pequeños ajustes

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, el Madrid pareció conformarse con la ventaja de dos goles. Comenzó dormido el tiempo complementario, letargo que sólo fue interrumpido por la cachetada de Mohamed Salah. El egipcio recibió en el área chica y definió de zurda sobre la salida del meta Thibaut Courtois., cuando se jugaba el minuto 51.

Una conquista que ponía una interrogante en la serie, ya que con un 1-0 en Anfield le alcanzaba al equipo portuario para avanzar en la ronda de los mejores cuatro equipos.

Sin embargo, los merengues no estaban para especulaciones y el mismo Vinícius Júnior estaba dispuesto a despejar todas esas dudas. A los 65′, el ex Flamengo recibió un pase del incansable Luka Modric en plena área y no dudó en rematar de primera frente a la débil resistencia del meta rojo Alisson Becker.

El 3-1 le entregó tranquilidad a los hispanos y desesperó a los dirigidos de Jürgen Klopp, que siguen fraguando una temporada para el olvido y se van con una desventaja de dos goles para el duelo de vuelta, el miércoles 14 en Anfield.

En el otro partido disputado ayer, Manchester City le ganó 2-1 al Borussia Dörtmund alemán, duelo jugado en Inglaterra. Los otros duelos de cuartos son Porto vs, Chelsea y Bayern Münich contra Paris Saint-Germain.