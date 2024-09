Recordando a Chile: el reclamo de Rodrigo De Paul por el calor de Barranquilla

Argentina vio cortada su racha ganadora en la octava fecha de las Eliminatorias. El conjunto albiceleste debió viajar hasta Barranquilla para enfrentar a Colombia, selección que acabó imponiéndose por 2-1 para tomar el segundo lugar de la clasificación.

Claro que este duelo comenzó a jugarse en la previa, teniendo el calor de la ciudad como uno de los factores a considerar en el desempeño de los transandinos.

“Iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugaremos en un horario que no debería ser, que no ayuda al espectáculo, pero decidieron eso. No digo que tenga ventaja uno u el otro”, manifestó Lionel Scaloni antes de viajar a Colombia.

Y una vez finalizado el encuentro, Rodrigo De Paul hizo eco de estas palabras, refiriéndose al ‘infierno’ que los recibió, al jugar con una temperatura cercana a los 36°C.

“Fue un partido bastante parejo entre dos selecciones que vienen haciendo las cosas muy bien y terminó siendo para Colombia”, declaró en primera instancia el volante.

Sobre la hora del partido, se cuadró con Scaloni al indicar que “son factores que siempre tienen su peso, su condimento. Creo que para hacer mejor el espectáculo debería ser en otro horario”.

Pese a esto, se lo tomó con orgullo, recordando a Chile en sus palabras. “Ya estamos un poco acostumbrados a estas cosas: nos trajeron a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile con la altura. Cada uno intenta sacar su ventaja, es normal, están jugando con la mejor selección del mundo y a veces nos toca ganar como con Colombia la otra vez y hoy nos tocó perder”.

Aquella referencia al territorio nacional se refiere a la vez en la que la Roja quiso aprovechar los 2.260 metros sobre el nivel del mar del estadio Zorros del Desierto para intentar vencer a Argentina en el camino hacia la Copa de Qatar 2022 y que a la vez servía para que el plantel nacional se adaptara a la altura para luego enfrentar a Bolivia en La Paz.

Chile por 1-2 contra Argentina en el partido que se disputó en Calama en enero de 2022. Foto: Reuters.

“Muy contento de esta noticia. Sabíamos que el Zorros del Desierto cumplía con todos los requisitos establecidos. Es un hecho histórico jugar por primera vez en provincia un partido clasificatorio, especialmente frente Argentina”, afirmó en su momento Pablo Milad.

De todas formas la estrategia no funcionó, pues con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez, y el descuento de Ben Brereton, la Roja cayó por 1-2.

Ambiente hostil

De Paul también se refirió al trato que recibieron de parte del público local. “Es normal, ja. Yo creo que está pasando eso, todos le quieren ganar a la Selección argentina. No estuvo bueno que nos hayan silbado el himno, pero entiendo desde el dolor porque ellos tenían mucha ilusión de ganar la Copa América y fue para nosotros, es parte del juego mientras todo quede ahí, está bien”.

En referencia al partido, apuntó que “fue bastante parejo. Dos Selecciones que vienen haciendo las cosas muy bien, y bueno, terminó siendo para Colombia. La jugada (del penal que le dio la victoria a Colombia) no la vi, ¿fue penal? A veces tocan esas cosas, y ya está, hay que convivir con eso”.

“Creo que después del 1-1 estábamos bien, y justo sucede la jugada del penal. Son detalles que cambian, creo que en el primer tiempo, no sé la jugada de Julián, si fue penal o no, y son detalles que hacen al desarrollo del partido. Ya está, nos tocó perder, a veces nos toca ganar, como la última vez, y hoy les tocó a ellos. Está bien”, cerró De Paul.