Regresa el Rey: Vidal juega 24 minutos en la victoria del Inter sobre el Spezia

El Inter de Milán tenía la misión de seguir por la senda de la victoria para no darle respiro al Milan, el líder de la Serie A. Y cumplió. Doblegó por 2-1 al Spezia, en un duelo válido por la fecha 13 del torneo y que, además, contó con el retorno de Arturo Vidal, quien no había participado de los tres últimos partidos de su escuadra, por un problema muscular. El Rey entró en los 66′ y se vio en buen estado físico. Alexis Sánchez, en tanto, no fue convocado por una lesión en el aductor izquierdo

No fue un buen primer tiempo para el equipo local, que estuvo lejos de ofrecer el juego que lo mantiene en la lucha por el título. El cuadro forastero se apoderó de la posesión y consiguió cerrarle los espacios a los dueños de casa, que poco daño generaron en terreno rival. Así se fueron los 45′ iniciales, sin un claro dominador y con un conjunto visitante que se vio más cómodo en el campo.

El Inter dejó atrás su opaco arranque y logró abrir el marcador en el amanecer del complemento, luego de un ataque construido que se fabricó desde la zaga defensiva. Un pelotazo que cayó al medio de la cancha fue amortiguado por Romelu Lukaku, quien se juntó con Lautaro Martínez para que este último habilitara de gran forma a Achraf Hakimi, quien, en los 51′, decretó la apertura de la cuenta con un derechazo.

Los dirigidos por Antonio Conte tuvieron un alza tras la conquista. Pese a que la ventaja les hizo retroceder las líneas, comenzaron a manejar el cotejo y a generarse opciones mediante el contragolpe. El DT quiso evitar que su escuadra decayera, por lo que apostó por el ingreso de Vidal, para intentar darle tanto mayor posesión de balón. Y la modificación le dio resultados, porque el Rey fue un nexo entre la defensa y el ataque, además de aportar en la recuperación.

Casi sin buscarlo, los nerazzurri se encontraron con el 2-0. Pocos minutos después de que el chileno pisara el césped, el juez del partido, tras notificación del VAR, sancionó una mano en el área de M’Bala Nzola. Lukaku fue el encargado de ejecutar el cobro y no falló para establecer el 2-0 para los suyos. Aunque los aquilotti marcaron el descuento en los 90′+4, a través de Roberto Piccoli, no pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Los de Conte siguen al acecho de la cima.

Con este resultado, el Inter sigue pisándole los talones al Milan, que venció en simultáneo por 1-2 al Sassuolo y que es puntero con 31 puntos, uno más que los que registra el equipo de los nacionales. Su próximo compromiso será como forastero ante el Hellas Verona, el miércoles 23 de diciembre, a partir de las 14.30 horas de Chile.