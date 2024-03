Revisa las polémicas más inolvidables del Superclásico durante este siglo

El Superclásico vivirá una nueva jornada en el Estadio Monumental. Sin embargo, muchas historias se han escrito en este siglo y las polémicas le pusieron pimienta al partido más importante de nuestro fútbol. Te invitamos a revisar las más importantes:

2003: Un piedrazo que terminó con la suspensión del Monumental

Dos años después del último triunfo de la U en el estadio de Colo Colo, ambos elencos se enfrentaban e igualaban a un gol con tantos de Christian Thompson para los azules (4′) y Miguel Aceval para los blancos (7′). Pero en el segundo tiempo, llegaría lo que nadie quiere en un recinto deportivo: un vándalo arrojó una piedra a la cancha e impacto al volante de la U, Nelson Pinto, y le rompió un pómulo y la boca.

“No estaban las condiciones para seguir. Agotamos todos los medios para jugar y para que el espectáculo saliera adelante”, explicó el juez Rubén Selman luego de suspender el encuentro. Esas palabras sirvieron de base para la drástica medida que se tomaría en los días posteriores: suspender el reducto de Macul por tres años para partidos de alta convocatoria.

2005: La pelea de Johnny Herrera con Jorge Valdivia

El 10 de abril, Colo Colo recibía a su archirrival en el Estadio Nacional (estaba suspendido el Monumental) y los laicos ganaban por la cuenta mínima con gol de Nelson Pinto (25′). En los 82′, Ángel Carreño igualó la cuenta para el Cacique y a un joven Jorge Valdivia no se le ocurrió nada mejor que el gol en la cara a Johnny Herrera.

La reacción del portero fue desmesurada: fue en busca del ‘Mago’, lo tomó del pelo e hizo el amago de pegarle, algo que no aconteció, pues se metió Moisés Villaroel en medio. Igualmente, se armó una batahola. ¿Resultado? Cinco expulsados hasta el final de un encuentro caliente: Herrera (82′), Valdivia (82′), Villarroel (87′), Waldo Ponce (87′) y Nelson Pinto (90′+3′).

2007: Una semifinal vergonzosa

El 13 de diciembre se jugaba la ida de la semifinal entre los dos equipos mas populares de Chile, pero más que el 2-0 que logró Colo Colo en el Nacional, la imagen que dio vuelta al mundo fue la del líder de la barra brava de los azules, Kramer, gritándole a Pedro Morales dentro de la cancha.

No fue suficiente. En la vuelta, tres días después, se registraron serios incidentes en el sector sur del Estadio Nacional, lo que obligó al juez -Enrique Osses- a suspender el encuentro en los 67′. La U fue obligada a jugar dos partidos a puertas cerradas y pagar una multa de 100 UF.

2010: El error del juez de línea que terminó en gol para Colo Colo

El 7 de noviembre, llovía sobre Santiago y la U le ganaba por 2-1 a Colo Colo en el Estadio Nacional. Pero en los últimos minutos, Javier Cámpora anota la igualdad para la escuadra de Macul y se desata la polémica. ¿La razón? Estaba en posición de adelanto, pero el juez de línea que corría por ese sector, Patricio Basualto, no levantó la bandera. ¿Por qué? Se le había caído en la carrera hacia al límite de la cancha y estaba recogiéndola cuando todo esto aconteció.

2011: Un autogol, la desenfrenada celebración de Sampaoli, el feo gesto de Díaz y la furia de Paredes

El 30 de octubre se disputó uno de los Superclásicos más polémicos del siglo. Colo Colo lo ganaba 2-1 con doblete de Esteban Paredes y la U jugaba con nueve hombres por las expulsiones de Charles Aránguiz (31′) y Osvaldo González (44′).

En los 73′, el portero albo Juan Castillo también recibió tarjeta roja y la escuadra laica se fue en busca del empate. Una fuerte entrada de Acevedo al portero Raúl Olivares (81′), dejó a este último bastante complicado aunque siguió jugando. Sin mucha visión y en el último de los doce minutos que dieron de alargue, Osmar Molinas cabeceó hacia su propio arco y el dañado arquero no logró contener el balón.

El empate final desató la euforia del técnico Jorge Sampaoli, el cual celebró corriendo por gran parte de la cancha, y un obsceno gesto de Marcelo Díaz hacia el público colocolino, algo que enfureció a Esteban Paredes, quien intercambió varios epítetos con un funcionario estudiantil. Casi termina en pelea, cuando los elencos iban rumbo al vestuario.

2012: La grosera celebración de Prieto y la frase de Labruna

El buen momento que había vivido la U en los años anteriores había calado hondo en las huestes albas, por lo que el el triunfo por la cuenta mínima (gol de Carlos Muñoz) que Colo Colo consiguió el 21 de octubre, desató las pasiones en ambos bandos.

Francisco Prieto enardeció a Johnny Herrera con una celebración bastante grosera en pleno campo de juego y éste último catalogó a su colega “como el peor arquero del fútbol chileno”, no sin antes atravesar todo el campo de juego para intentar agredirlo. Luego, en camarines y tras terminar la trifulca en el césped, Omar Labruna, técnico del Cacique, gritó eufórico: “Les dije huevones que la moda se acabó”.

2014: El año que fue “rebautizado” Felipe Flores

Los dos clásicos que se jugaron en 2014 terminaron con polémica. El primero, del 6 de abril, fue victoria para los albos y terminó mal cuando Jason Silva comenzó a patear una bandera de la barra de la U en el piso. El jugador fue detenido en el mismo Estadio Nacional, pasó la noche en la comisaría y nunca más volvió a vestir la camiseta del equipo popular.

En el semestre siguiente, 19 de octubre, otra vez el Cacique se impone a su archirrival. Felipe Flores desata la polémica cuando le grita el gol de Jean Beausejour, que entonces vestía de blanco en la cara a Johnny Herrera. “Qué puedo decir, un ‘chipamogli’ jugando fútbol”, alegó después el ídolo laico.

2018: La recordada pelea entre Pinilla y Beausejour

El partido jugado el 15 de abril de 2018 tuvo de todo. Partió con un gol de Mauricio Pinilla y la recordada discusión entre Jorge Valdivia y David Pizarro. El primero le sacaba en la baja estatura al segundo y el otro le contestaba que jugaba la Champions y no andaba “arreando camellos”.

Pero sin duda lo más recordado vino en el segundo tiempo. Colo Colo había dado vuelta el marcador con dos goles de Esteban Paredes y Jean Beausejour, quien jugaba en la U, fue expulsado en el minuto 60 por un codazo a Claudio Baeza. El entonces seleccionado chileno perdió el control y cuando Pinilla lo intenta calmar para que no lo castigaran por más fechas, no dudó en enfrentarlo y casi se van a las manos si no fuera por la intervención de.... Valdivia.