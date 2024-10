Ricardo Gareca aborda la fuga de Carlos Palacios de la Roja: “Quizás su cabeza no está donde tiene que estar”

Ricardo Gareca tomó la palabra este lunes para referirse al duelo programado para este martes 15 de octubre en el que la Roja enfrentará a Colombia por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

En la ocasión, el DT Argentino trató la complicada situación del Equipo de Todos al encontrarse en la última posición de la tabla y la salida de Carlos Palacios de la concentración tras aludir “problemas personales”, según informó la ANFP.

Sobre la salida del jugador explicó que “fue inesperado más que nada, no puedo extenderme más que eso. ¿Cómo lo tomo? Cuestiones personales. No tuve la oportunidad de hablar con él, porque le habíamos dado libre para que se reuniera con la familia. Carlos Había pedido si podía ir un poco antes. Mandé a mis colaboradores para que hablaran con él. Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales que lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, comenzó señalando en conferencia de prensa, dejando la molestia para la interna y evitando así quitarle la atención al partido.

Además explicó que la decisión de Palacios fue informada al día siguiente al resto del plantel. “Yo le comuniqué a la mañana siguiente antes del entrenamiento la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales y el grupo lo tomó bien. Más allá de que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe en profundidad, porque él no explicó las cuestiones personales. Se puede interpretar como algo muy privado. A los muchachos los veo bien, muy metidos en el partido”.

“A Carlos le deseamos lo mejor. Chile pierde un valor muy importante. Con él tuve una charla queriéndolo conocer antes de ser convocado para hablar con él. Siempre estuvo muy abierto. Nunca me he comprometido en nada, ni aún con la figura o el más importante o un joven por el cargo que tengo. Estas variantes que aparecen jóvenes promesas, hay suspensiones, lesiones. Uno pone un equipo y quizás obtiene resultados. Uno tiene que priorizar ciertas cosas”.

Por otro lado, reforzó su idea de que “ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene cerradas las puertas de la selección. Ni aún los jugadores que ustedes puedan pensar que pueda tener un conflicto conmigo en algo. No puedo darme el lujo de mezclar cuestiones personales y llevarlo a una decisión de la selección. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas. Tengan la edad que tengan, si recién comienzan. Lo que priorizo es la salud de la selección. No me pondría a discutir con colegas, con jugadores, ni con ustedes. Estoy en un cargo que tiene que ver con los intereses deportivos de un país que todos tenemos: que nos vaya bien. Pude haber críticas, todos queremos que la selección gane. Cuando no, aflora todo”.

“Son momentos en los que uno tiene que tomar una decisión, pero Carlos una vez que resuelva sus problemas personales, si está abierto para estar convocado, no va a tener ningún problema”, remarcó.

A continuación, explicó las condiciones que deben tener los jugadores que integren su convocatoria. “(Arturo) Vidal tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas, los que quieran integrar la selección. Tengo que interpretar que la cabeza no está donde tiene que estar. Con todo lo que nos estamos jugando nosotros, puede ser un gesto de nobleza. Lo que me interesa es que sepan que el grupo está bien, estamos enteros como para sacar este partido adelante. El grupo que está, está bien. Eso para mí es lo más importante”.

Sobre lo mismo, mencionó que “para mí no hay nada más importante que la selección. Si le tengo que dar un consejo, nada es más importante que la selección nacional. Cuando cualquier jugador comienza su carrera es que quiero debutar en primera. Después, el jugar en el mejor requipo del país y luego el jugar por la selección. Esas son cuestiones personales. Yo no podría extenderme más de la cuenta. Es una decisión personal y tengo que respetarla. En este caso ,como técnico, representar al país lo tomo como una de las máximas responsabilidades”.

Otro punto que trató es la actual posición de la Roja en la tabla, donde marcha en el último puesto. “La única manera de salir de esto es no bajar los brazos. Estamos muy fuertes en todo aspecto y sabiendo las fortalezas de Colombia, estamos en condiciones de sacar un buen resultado de acá de Barranquilla. Eso nos mantiene convencidos de que podemos sortear estas dificultades”.

También volvió a aludir a su continuidad en el banco. “Estoy muy mentalizado para llevarnos un buen resultado. Uno siempre sale a ganar. No se me cruza otra cosa que sacar un buen resultado para mañana. Estamos en una etapa donde vamos paso a paso. No puedo tomarme el atrevimiento de decir pase lo que pase uno va a seguir y es lo que quiero. Estamos en una situación en la que hay que ir paso a paso, ser muy prudente y yo estoy fuerte y consciente de la gran responsabilidad que uno tiene y que las fechas se acortan y hay que ver qué es lo que quiere la dirigencia. No vine para programar demasiado en un futuro. Vine por las metas cortas. Esto está archivado, que en la Copa América el objetivo era hacer un buen papel, pero mi principal objetivo era llevar a Chile al Mundial. Ahora tengo solo como objetivo el partido de mañana”.

El partido entre Colombia y Chile está programado para este martes a partir de las 17.30 horas.