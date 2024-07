Rival de Alejandro Tabilo celebra la suspensión por falta de luz en Wimbledon

Alejandro Tabilo (19° ATP) se va a la duchas con la frustración de que tenía todo a su favor cuando la organización suspendió su duelo de primera ronda en Wimbledon. El chileno estaba set arriba ante Daniel Evans (60°), quien además de sus problemas físicos estaba siendo superado en todas las facetas del juego.

De hecho, el británico celebró la suspensión del partido, en un gesto muy poco común en el circuito. Cuando la cámara lo apuntaba y tras el anuncio del juez, Evans apretó con fuerza el puño y miró a su box, quienes ya se preparaban para dejar la cancha. Fue la última escena del europeo en una jornada en donde reiteradamente mostró su malestar y donde se peleó constantemente con su rival y la organización del tercer Grand Slam de la temporada.

Primero reclamó por el estado de la cancha, la cual apuntaba estaba extremadamente resbalosa, poniendo en riesgo su salud. Después se vio inmerso en una pelea con la banca de Tabilo, a quienes atacó directamente en un cambio de lado, luego de que el nacido en Toronto salvara dos puntos de quiebre en su contra. “Nunca has jugado este deporte en tu vida, no te pares y me mires así”, lanzó el local a los acompañantes del nacional, según Séptimo Game. Tal era el enojo del jugador, que el árbitro tuvo que interceder y pedirle que volviera a sentarse. Tras eso, el propio Jano habló con su rival, diciendole que todo estaba bien y que él iba a hablar con su equipo.

Después de esos reclamos, el primer set siguió de manera normal, finalizando 6-2 a favor del reciente campeón del ATP 250 de Mallorca, quien aprovechó su gran momento y el frágil estado físico de su rival para marcar diferencias. El número uno de Chile buscó siempre mover a Evans, quien tenía un gran vendaje en su rodilla derecho debido a una lesión sufrida en las últimas semanas.

Aquello lo tenía al límite y por lo mismo desde el comienzo del segundo set comenzó a reclamar por la falta de luz, exigiendo en reiteradas ocasiones que el partido se suspendiera. El juez del encuentro terminó dándole en el gusto cuando marchaban 3-3 en el segundo parcial. Fue ahí, que apretó el puño y se fue satisfecho de la cancha número 12 del All England Tennis Club.

Tabilo deberá esperar 24 horas más para buscar su paso a la segunda ronda de Wimbledon, en lo que será su mejor participación en la historia del torneo. Un hito, que agrandaría aún un 2024 soñado, que lo tiene como 19 del mundo y dentro de los 15 tenistas que más puntos han sumado en la temporada, quedando a solo siete puestos de entrar al Masters de final de año.