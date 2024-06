Roland Garros evidencia el fin de ciclo: el Big Three dice adiós y la nueva generación comienza su mandato

No ha existido en la historia del tenis una generación más exitosa que la de los nacidos en la década de 1980. Eso sí, la denominación no se debe a un grupo masivo de exponentes que tocaron el cielo, sino que casi exclusivamente a solo tres jugadores que revolucionaron el juego: Roger Federer (42 años), Rafael Nadal (38) y Novak Djokovic (37).

Es cierto que Andy Murray y Stanislas Wawrinka también tuvieron momentos de gloria, pero sus figuras están lejos de acercarse siquiera a lo conseguido por FedEx, Rafa y Nole. Los tres mejores de la historia acumulan 68 títulos de Grand Slam, 104 trofeos de Masters 1000 y 947 semanas como números uno del mundo. Esto último equivale a poco más de 18 años.

Pero esa historia revolucionaria, hoy vive lo que probablemente serán sus últimos capítulos. Con Federer retirado desde 2022 y Nadal en vías de hacerlo, Djokovic era el último bastión del Big Three, el grupo más dominante en la historia del tenis (y quizás del deporte). Un sitial que el serbio ha visto perder este 2024.

Por primera vez en diez años, un tenista fuera del Big Three ganó el Australian Open y, este domingo, será también la primera vez desde 2015 que uno lo hace en Roland Garros. Esto también dará con otra marca histórica: desde 2003 que un miembro del selecto grupo no ganaba uno de los dos primeros Grand Slam de la temporada.

Además, si Djokovic no se logra recuperar antes de Wimbledon de la operación que le realizaron este miércoles en su rodilla derecha, será la primera vez en 22 años que el torneo inglés tiene dos campeones consecutivos que no formen parte del Big Three.

Más allá de los Grand Slam

Si bien los cuatro torneos más importantes del calendario son el primer tópico que se menciona entre los fanáticos del tenis, las señales de cambio van mucho más allá. La monarquía, casi tiránica durante décadas, también se desquebraja en la ATP.

Por ejemplo, fuera de los Grand Slam, los torneos más importantes del calendario son los nueve Masters 1000, los cuales han sido dominados sin pudor casi de forma hegemónica por los tres monstruos. Djokovic tiene 40, Nadal 36 y Federer 20, siendo obviamente los más ganadores de la historia. Pero, incluso ahí, hoy los aires son de cambio.

De momento se han disputado cinco Masters 1000 en 2024 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) y por segundo año consecutivo ninguno ha sido ganado por Djoko o Rafa, los únicos miembros que siguen activos. Para remontarse a un año donde eso había sucedido hay que llegar a 2003.

En el dominio del ranking sucede lo mismo. Desde 2004 a 2016 nadie, aparte de Djokovic, Nadal y Federer, alcanzó la cima del listado planetario. Aquello lo rompió Murray, quien fue número uno desde noviembre hasta agosto de 2017, cuando fue desplazado por el español. Ahí inició un nuevo periodo de control, que los tuvo a los tres como protagonistas y que duró hasta febrero de 2022. Ahí, Daniil Medvedev conquistó el sitial y si bien Djokovic lo recuperó durante 67 semanas, en dicho periodo Carlos Alcaraz también llegó a la cima. Este lunes, además, Jannik Sinner, de 22 años, se transformará en el 29° jugador en la Era Abierta en reinar el listado planetario.

Sinner y Alcaraz en las semifinales de Roland Garros. (REUTERS/Lisi Niesner)

Este fin de ciclo no ha sido abordado en profundidad por sus protagonistas, al punto de que Nadal hace unos meses aclaró que era difícil hablar de cambio si Djokovic en 2023 fue capaz de ganar tres de los cuatro Grand Slam. Eso sí, en marzo de 2024 el propio serbio fue quien tocó el tema.

“Es una era que llega a su fin y es triste, pero al mismo tiempo, creo que hay tantos momentos, partidos e hitos maravillosos, que podemos celebrar cuando se trata de cada uno de nosotros y de nosotros como grupo”, señaló.

La nueva era

Desde hace al menos diez años los seguidores de la pelota amarilla se han preguntado quiénes tomarán el relevo de los tres mejores jugadores de la historia. La misión ha sido delegada a través de una seguidilla de nombres, pero ninguno lo logró. Al principio muchos pensaron que Grigor Dimitrov, ese búlgaro que se movía como una silueta calcada a Federer, era el indicado. En 2014 el mundo apuntó a un chico australiano de 19 años, llamado Nick Kyrgios, que derrotaba a Nadal en octavos de final de Wimbledon. Después, las miradas cayeron sobre Alexander Zverev quien fue tres del mundo con 20 años.

Como ellos, un sinfín de jugadores pasaron por los medios más importantes del mundo siendo llamados “el futuro del tenis”. Algo que finalmente siempre se amortiguaba por el hecho de que los mismos tres jugadores eran los que terminaban llegando al uno, conquistando los grandes y celebrando los Masters 1000.

Lo cierto, eso sí, es que este 2024 esto último ya cambió. Carlos Alcaraz (21) y Jannik Sinner (22) han pisado fuerte en el circuito, consiguiendo en sus primeros años como profesionales los premios más importantes del botín. El español ha ganado Wimbledon, el US Open y cinco Masters 1000. El italiano, en cambio, esta temporada levantó el Australian Open y a fines del año pasado fue campeón de Copa Davis. También ha ganado el Masters 1000 de Canadá y de Miami.

Son los dos nombres más importantes de la nueva generación y quienes este viernes se enfrentaron en las semifinales de Roland Garros. El ganador fue el español, quien se transformó en el jugador más joven en alcanzar finales de Grand Slam en las tres superficies que tiene el tenis. Su rival será Alexander Zverev. El partido comienza a las 8.30 horas de Chile.