Roland Garros se presenta con un partido que duró más de seis horas

El italiano Lorenzo Giustino (157º del ATP y procedente de las clasificaciones) derrotó al francés Corentin Moutet (71º), por 0-6, 7-6 (7), 7-6 (3), 2-6 y 18-16, este lunes, por la primera ronda de Roland Garros. El duelo es el segundo más largo de la historia del torneo.

Con una duración en cancha de seis horas y cinco minutos, y real de dos días, pues comenzó a jugarse el domingo y debió suspenderse por lluvia, el compromiso estuvo cerca de batir la marca del partido que duró más en la historia del grande parisino, que protagonizaron en 2004 los locales Fabrice Santoro y Arnaud Clément, match que se extendió por seis horas y 33 minutos.

Moutet había ganado fácilmente el primer set, pero Giustino fue capaz de protagonizar una remontada para el recuerdo, con un quinto set que duró más de tres horas.

Giustino, de 29 años, no había nunca ganado un partido en un Grand Slam, ni siquiera en el circuito ATP. Fue el primero que disputó de cinco sets.

“No sé cómo me siento. Jugamos un partido realmente largo, así que no sé. No siento nada en mi cuerpo ahora, me siento vacío”, declaró Moutet.

Corentin Moutet.

Giustino jugará en la siguiente ronda contra el argentino Diego Schwartzman (14º).

En otros choques destacados de la jornada, Dominic Thiem venció a Marin Cilic, 6-4, 6-3, 6-3; Yoshihito Nishioka, a Felix Auger-Aliassime, 7-5, 6-3, 6-3; Casper Ruud a Yuichi Sugita, 6-1, 6-3, 6-1; Lorenzo Sonego, a Emilio Gómez, 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (4), 6-3; Rafael Nadal, a Egor Gerasimov, 6-4, 6-4, 6-2; y Alexander Bublik, a Gael Monfils, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

El chileno Christian Garin fue programado para este martes.

Y en damas, Petra Kvitova, a Oceane Dodin, 6-3, 7-5; Sara Errani, a Monica Puig, 6-2, 6-1; Renata Zarazúa, a Elsa Jacquemot, 6-1, 6-2; Elina Svitolina, a Varvara Gracheva, 7-6 (2), 6-4; Serena Williams, a Kristie Ahn, 7-6 (2), 6-0; y Garbine Muguruza, a Tamara Zidansek, 7-5, 4-6, 8-6.