¿Romper el récord ante Colo Colo? La tendencia que ilusiona a Fernando Zampedri y a Universidad Católica

Hace rato que los goles de Fernando Zampedri se computan en una suerte de cuenta regresiva. Cada vez que celebra, se acerca a la marca de Rodrigo Barrera, quien detenta el título de goleador histórico de Universidad Católica, aunque, paradójicamente, perdió el cariño de los fanáticos estudiantiles por haber elegido a la U para continuar su carrera. Hoy, son apenas cinco los goles que necesita el Toro para igualar a Chamuca. Con uno más, le habrá superado en un escalafón reservado para lo más selecto de la existencia del club de Las Condes.

Frente a los cementeros, el Toro celebró en dos ocasiones, con lo que fortalece una tendencia: de la mano de Tiago Nunes potenció considerablemente su efectivad. El recuerdo de la apertura de la temporada, de la mano de Nicolás Núñez se transforma en un objeto de comparación irrefutable: con el brasileño en la banca, lleva 10 goles. Con el exconductor de Magallanes, apenas sumó uno: el penal frente a Palestino del 24 de marzo, en el último minuto. Desde el cambio de rumbo en la dirección técnica del equipo estudiantil, el reencanto del transandino es, frente a tal evidencia, notorio.

Un club en torno suyo

Aunque no se puede afirmar que la UC juegue para que Zampedri logre la marca, como ha pasado en otros equipos en determinados momentos, sí se puede apuntar que todo el club cruzado está en la misma sintonía de la cuenta regresiva previa a la consagración del oriundo de Chajarí. Un poco por el premio que representaría para un atacante que se forjó un nombre en el fútbol chileno, del que ha sido goleador en cuatro oportunidades y otro tanto porque, de conseguirlo, desplazaría del sitial a Barrera. “No lo voy a retirar yo. Lo único que le puedo decir es que queremos que siga los próximos dos años jugando en Católica, que le siga yendo tan bien. Queremos que sea nuevamente goleador, que supere el récord histórico de goles en la UC”, declaró Juan Tagle, el timonel del club, en una entrevista con El Deportivo, en diciembre de 2023. En esa intervención, inevitablemente, el presidente cruzado aludió a Barrera. “No es que se lo quite a Chamuca. Barrera es un tremendo jugador, que se siente más identificado con otro club. ¿Por qué sucede eso? No sé, yo no era dirigente en esa época”, expresó.

Luego, reforzó la motivación. “No es un tema con él, pero Fernando ha logrado un tema de identificación muy fuerte con el club frente a otro goleador histórico que se manifiesta más cercano a otro club. No es algo contra Rodrigo Barrera, es algo pro Fernando Zampedri”, estableció el mandamás estudiantil en el mismo diálogo.

La máxima autoridad del club no es el único que le asigna esa condición. “Zampedri encontró su lugar en el mundo, nació para jugar en la UC. Representa la importancia que tiene para el equipo, el club y la gente. Su presencia aumenta nuestras chances para ganar los partidos. Su esfuerzo día a día y ese grado de liderazgo que ha sumado. Aparte de ser un protagonista, se preocupa por sus compañeros. Una respuesta grande para un jugador grande”, declaró Tiago Nunes, después de la victoria sobre los cementeros.

La proyección

Si bien no es posible dar por descontado que Zampedri batirá la marca, sí es posible proyectar qué sucedería si mantiene su actual tendencia goleadora. En ese escenario, es posible vaticinar que, perfectamente, septiembre puede transformarse en un mes clave para las aspiraciones de inscribirse en la eternidad cruzada. El sueño toma mayor fuerza cuando se advierte que en ese mes del año los cruzados tienen en el calendario uno de sus compromisos más esperados: el que los medirá con Colo Colo, en el estadio Monumental.

Jorge Aravena da por descontado que Zampedri batirá la marca. El Mortero ni siquiera tiene apuros. “Que tiene probabilidades, es absolutamente evidente. Le quedan muchos partidos por delante en este campeonato y tiene contrato por un tiempo más. Lo va a pasar, salvo algo demasiado extraordinario, una tragedia”, considera el histórico volante.

El exmediocampista del Deportivo Cali se enfoca en las cualidades del delantero transandino. “Siempre se ha caracterizado por hacer muchos goles. Es un gran jugador de fútbol”, sostiene, antes de analizar como elemento el cambio de entrenador. “Lo que pasa es que con Nicolás Núñez el equipo no llegaba lo suficiente al arco rival. Los ataques que organiza hoy la Católica son mucho más agresivos y en mayor cantidad. Llegan más jugadores en ofensiva. Eso hace que los defensores tengan más elementos distractores que solo Zampedri. Y que Zampedri, que sabe ocupar muy bien los espacios, termine aprovechándolos”, puntualiza.