Rueda cede con Vargas

Reinaldo Rueda cede a la presión. El caleño, pese a su negativa inicial de contar con Eduardo Vargas, información que manejaban todo su staff y los miembros que operan en Juan Pinto Durán, termina incluyéndolo en la nómina. Turbomán apareció en la lista de 23 jugadores que enfrentarán a Uruguay y Colombia, el próximo 8 y 12 de octubre, en los duelos que abrirán las Eliminatorias que entregarán pasajes al Mundial Qatar 2022. La columna vertebral es la de siempre: Medel, Vidal, Aránguiz y Alexis.

Hasta el miércoles al mediodía, el nombre de Vargas no estaba en la lista. Sí aparecía entre los reservados, pero para la nómina final estaba descartado. Así lo filtraron funcionarios de la ANFP, de Juan Pinto Durán y del cuerpo técnico. El dato lo manejaba la directiva de Quilín, que se cuadraba con cualquier decisión del DT. Según contaban a La Tercera, la decisión del colombiano radicaba en un tema de gusto. No había indisciplinas ni faltas mayores. Solo no lo quería.

La filtración de la noticia generó una voltereta. Las molestias por la ausencia de Vargas llegaron a la ANFP y al seleccionador, quien finalmente lo incluyó en la lista. Turboman ha alcanzado regularidad en sus últimos años en México: registra 11 de 12 partidos disputados. Ha celebrado en dos oportunidades. Y en la Selección, segundo máximo goleador histórico, suele ser un valor seguro.

Cerca de las 14 horas, Rei entregó la nómina con Vargas en la ofensiva. Y terminó por liquidar a uno de sus grandes proyecciones: Niklas Castro. Pese al seguimiento que le había realizado al noruego de 24 años, y lo maravillado que había quedado en la gira que realizó en España, en el que el futbolista entrenó con el grupo, a fines de octubre, el DT terminó por sacarlo. Según cuentan desde la ANFP, problemas de traslado y conexión iban a complicar la llegada a Chile del jugador que milita en el Aalesunds FK del fútbol noruego.

Rueda inicia el proceso con novedades. En la defensa incluye a Nicolás Díaz, que hoy milita en Mazatlán del fútbol mexicano. Fue convocado junto a su hermano, Paulo. Nicolás registra nueve de doce partidos posibles en la que anota dos goles a su favor. En esta zona del campo también se incluyó a Enzo Roco, uno que había desaparecido de las citaciones por su poca participación en Besiktas. Estos últimos meses, luego de sumarse al Fatih Karagümrük SK, del mismo fútbol turco, ya anota tres duelos disputados que despertaron el interés de Rei. Su estatura (1,92) fue clave al momento de nominarlo considerando el juego aéreo de los uruguayos. La ausencia de Guillermo Maripán, por un desgarro que no le ha permitido tener regularidad en el Mónaco, llevaron a Rueda a citar al ovallino.

Laterales izquierdo puros solo hay uno, Sebastián Vegas. Eugenio Mena sigue sin ser considerado.

En el mediocampo, en tanto, Rei cumplió a su plan inicial y nominó a Lorenzo Reyes (Atlas) y Claudio Baeza (Necaxa). Los volantes vienen de alcanzar buen rendimiento en sus respectivos elencos en el fútbol mexicano y asoman como alternativa frente a la baja de Erick Pulgar, quien sigue con problemas físicos tras dar positivo por Covid. Marcelo Díaz no hay forma ya de que vuelva.

Retorna a la delantera uno que aparece y desaparece, Fabián Orellana, hoy en el Valladolid. Del medio local, Rueda cita a siete jugadores: Cortés (Colo Colo), Carabalí (San Luis), Soto (Palestino),Alarcón (O’Higgins), Fuenzalida (UC), Pinares (UC) y Vilches (La Calera).

Omar Carabali en San Luis. FOTO: AGENCIAUNO

El primer Primera B desde Yáñez

Una de las sorpresas de Rueda fue el arquero Omar Carabalí, cuyo pase es de Colo Colo y hoy a préstamo en San Luis, de la B. Desde 1979 que en la Roja no había alguien del ascenso nominado para un duelo por los puntos. Esa vez fue Luis Santibáñez quien citó a Patricio Yáñez, también jugador canario. Otros casos, pero en amistosos: Nelson Acosta nominó a Manríquez (UdeC) y el Gato Silva (Osorno). Borghi citó a Saavedra y Romo, ambos de Everton y el propio Rueda ya hizo jugar al arquero Gonzalo Collao, de Cobreloa.