Rueda desmenuza a Vidal y Alexis, los puntales de la Roja

Cada vez que puede Reinaldo Rueda, muestra su admiración y gratitud hacia las dos principales figuras de la Selección: Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Colombia, el entrenador manifestó nuevamente elogiosos conceptos hacia ambos puntales.

En el caso del tocopillano, el DT valoró la transformación que tiene cuando defienda al conjunto nacional. “Lo de Alexis creo que es un caso excepcional, por todo lo que ha vivido, dos años traumáticos. Y la mejor versión de Alexis la podemos evaluar después de 10, 12, 15 o 20 partidos. Y eso solamente lo podemos ver a la distancia. Después del retorno, inició, se lastimó, volvió a parar. Ahora está empezando y dos o tres veces ha entrado 10 ó 12 minutos. Inclusive Arturo, que llegó después al club, ha jugado más volumen de minutos que él", partió señalando.

En esa línea, el entrenador destacó la prestancia del delantero. "No podemos evaluar con exactititud, con coherencia si es la mejor versión, cuando conocimos una mejor versión de Alexis anteriormente. Ahora en el Inter no ha podido jugar 10, 12, 15 o 20 partidos seguidos. Alexis tiene un plus especial y es que la camiseta de la Roja la tiene impregnada en su piel y los transforma y hace un esfuerzo grandísimo cuando viene acá, incluso sin llevar muchos partidos en sus clubes”, sostuvo.

Sobre el volante, Rueda valoró la obediencia del oriundo de San Joaquín para cumplir con lo que se le encomienda. “Arturo ha demostrado ese carácter de jugador de selección nacional, esa nobleza de corazón, esa entrega que tiene siempre por la Selección y el respeto por el cuerpo técnico, por las decisiones nuestras, por las recomendaciones que hacemos”.

“Por eso ha ganado todo lo que ha ganado, por eso ha sido un jugador exitoso en ligas muy competitivas y lo está demostrando en la Selección, que siempre cuando nosotros queremos que cumpla determinada función o juegue en determinada posición... porque lo ha hecho en muchas posiciones y su inteligencia de juego, su entrega, su exuberancia en la parte física-atlética, hacen que no tenga ninguna limitanete para ser un jugador polivalente, eso es muy positivo. Nosotros lo único que hacemos es respetarlo, admirarlo, quererlo y cuidarlo para que nos rinda a nosotros y a sus clubes”, sentenció.