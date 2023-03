Rybakina se queda con la final de Indian Wells tras vencer a Sabalenka

El primer WTA 1000 de su carrera obtuvo este domingo Elena Rybakina (10°), tras derrotar a Aryna Sabalenka (2°) por parciales de 7-6(11) y 6-4 en la final de Indian Wells en Estados Unidos.

Una campaña que la nacida en Moscú recordará por mucho tiempo, por que no solo se dio el lujo de sumar su primer certamen de este nivel a su palmarés, sino que -para conseguirlo- batió en solo 48 horas a las número 1 y 2 del mundo.

En efecto apenas el viernes dejó en el camino, con llamativa comodidad, a la polaca Iga Swiatek (1°) -gran dominadora del circuito femenino en las últimas temporadas- tras imponerse por 6-2 y 6-2 en poco más de una hora de partido.

Pero Sabalenka no pretendía repetir lo hecho por la anterior oponente de Rybakina, por lo que se plantó sobre el court central dispuesta a dar dura batalla, y así se lo hizo saber de entrada a Rybakina en un encuentro que inició con ambas tenistas con problemas para mantener sus servicios, de manera que lograron sacar adelante los juegos con visible dificultad.

De esa forma, no sorprendió que en el quinto game Rybakina cediera el saque ante su rival, quien luego confirmó el quiebre adelántandose por 4-2 en el marcador; sin embargo, en el octavo juego la kazaja logró recuperarse para provocar el rompimiento que equiparó el score 4-4.

Tras ello, ambas jugadoras sostuvieron sus servicios hasta el 6-6 que forzó dirimir la igualdad en el tie break, el que se definió a favor de la número 10 del ránking, y luego de seis puntos de set, por 13-11 en 1 hora y 20 minutos.

En la segunda manga Rybakina aprovechó el envión anímico que le dio obtener el primer parcial y rápidamente se colocó 2-0, manteniendo la ventaja hasta el 4-2, momento en que provocó el segundo quiebre en el set, situación que la puso a las puertas del triunfo con el marcador 5-2 y el saque a su favor.

Pero Sabalenka tenía algo que decir, primero rompiendo el servicio de su rival y luego quedándose con el suyo para estrechar las cifras hasta el 5-4; no obstante, la kazaja no estaba para sorpresas y en la segunda oportunidad con su saque no falló, cerrando el compromiso con un tanteador de 6-4 en 46 minutos.

Con este triunfo, la ahora número 7 de la WTA se quedó con el cuarto título de su carrera, y el primero de esta categoría, tras las victorias en Bucarest (2019), Hobart (2020) y Wimbledon (2022).

Asimismo, logró romper la maldición al obtener el primer festejo frente a su rival de este domingo en el quinto enfrentamiento entre ambas.