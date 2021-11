Santiago 2023 presenta los nuevos recintos del Estadio Nacional para los Panamericanos

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 entran en tierra derecha. Durante esta semana, la Corporación a cargo del evento se trasladó a Cali para exponer los avances de las obras para la cita. En ese contexto, Cecilia Pérez, ministra del Deporte y presidenta de la entidad, fue la encargada de dar cuenta de estos progresos. En total, se destinarán US$ 657 millones para el megaevento, divididos en US$ 507 millones para los recintos y US$ 150 millones para la construcción de la Villa Panamericana en Cerrillos, gracias a una alianza público-privada.

“Chile está listo para vivir un hito sin precedentes y que marcará un antes y un después en la historia deportiva de nuestro país. Hemos trabajado sin descanso por un sueño que nos tiene tremendamente ilusionados y que dejará un legado imborrable para nuestro país”, expresó la secretaria de Estado, quien estuvo acompañada por el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; y por el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Felipe de Pablo.

“Estamos muy contentos porque pudimos presentar ante los 41 países que componen Panam Sports el cumplimiento de cada una de las etapas del plan estratégico que contempla la realización de Santiago 2023 y la recepción fue espectacular, por lo que nos quedamos con una sensación de mucho optimismo de cara al futuro”, agregó el CEO del certamen.

En la ocasión se mostró el progreso de los recintos del Parque Deportivo Estadio Nacional, el principal polo para el certamen. Para las nueve obras que contempla este espacio de 64 hectáreas, se destinaron US$ 120,7 millones. No obstante, el coliseo central solo será utilizado para las ceremonias de inauguración y clausura. A continuación, el detalle entregado por la organización.

Las obras del Parque Deportivo

Centro de Entrenamiento y Competencias de los Deportes de Contacto

Con una inversión de US$ 12,3 millones, comenzó su construcción el primer semestre del 2021 y será entregado a finales de 2022. Contará con una superficie construida de 8.000 m², con salas complementarias para entrenamiento y calentamiento, camarines para deportistas y jueces, sala de musculación, entre otros. Su aforo será de 1.676 espectadores. Aquí se desarrollará el Judo, Taekwondo y el Karate.

La maqueta del Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto. Foto: Santiago 2023.

Centro de Entrenamiento y Competencias del Hockey Césped

La inversión total para este centro es de US$ 7,5 millones. Ya cuenta con un 90% de avances en sus obras y será entregado en los próximos meses.

El proyecto tiene una superficie total de 23.500 m², de los cuales, más de 20.000 m² están destinados a dos canchas oficiales, con una superficie de última generación y con el mayor nivel de certificación de la Federación Internacional de Hockey.

El Centro de Entrenamiento y Competencias de Deportes Colectivos. Foto: Santiago 2023.

Centro de Entrenamiento y Competencias Paralímpico

Para este recinto, primero y único de su naturaleza en nuestro país, se destinó una inversión total de US$ 11,8 millones, y se proyecta su entrega durante el segundo semestre del 2022.

Tendrá una superficie total de 6.500 m², con áreas de camarines para deportistas y jueces, salas técnicas, sala de musculación, graderías y áreas médicas. Todas las superficies deportivas están diseñadas para la práctica de deportes paralímpicos, tanto en su interior como en el exterior. Aquí se desarrollará el Golbol.

El nuevo centro destinado al deporte paralímpico. Foto: Santiago 2023.

Centro de Entrenamiento y Competencias de los Deportes Urbanos

Cuenta con una inversión de US$ 1,4 millones y será entregado durante el primer semestre del 2023. El proyecto cuenta con una superficie total de 6.723 m² y albergará al skateboarding y BMX Freestyle. Este centro tiene una capacidad de 1.500 espectadores en formato “Overlay”. Aquí se desarrollará el básquetbol 3x3, el BMX Free Style y el skateboard.

Centro de Entrenamiento y Competencias del Tenis y Deportes de Raquetas

Este proyecto contempla una inversión de US$ 18,6 millones, y será entregado durante el primer semestre del 2023. El centro tendrá una superficie total de 6.367 m² y un aforo total de 5.020 espectadores. Aquí se desarrollará el tenis, squash y ráquetbol.

La maqueta del nuevo Court Central del Estadio Nacional. Imagen: Santiago 2023.

Centro de Entrenamiento y Competencias de Deportes Colectivos

Será entregado durante el primer semestre del 2023, y cuenta con una inversión de 23,6 millones de dólares. Su superficie total es de 12.164 m², considera un aforo total de 3.086 espectadores. Aquí se desarrollará el balonmano

Recintos en Plan de Mejoramiento

Centro de Entrenamiento y Competencias del Atletismo: con una inversión de US$ 20,8 millones de dólares y que se espera su entrega para el primer semestre del 2023. Este centro albergará la práctica diaria de los deportes de atletismo y para atletismo, y para los Juegos contará con un aforo de 10.000 espectadores sumando aforo permanente y transitorio.

La maqueta del Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón. Foto: Santiago 2023.

Centro de Entrenamiento y Competencias de los Deportes Acuáticos: contempla una inversión de US$ 23,5 millones de dólares, y será entregado durante el primer semestre del 2023. Recibirá todas las disciplinas acuáticas y comprende una superficie total aproximada de 9.500 m² construidos, más 12.500 m² de áreas exteriores.

Centro de Entrenamiento y Competencias Polideportivo Santiago 2014: será entregado durante el primer semestre del 2023. Albergará la práctica diaria del básquetbol y se normalizará para asegurar la accesibilidad universal a todas sus instalaciones. Tiene una superficie de 7.500 m², y una capacidad para 5.000 espectadores.