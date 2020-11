Santiago 2023 saca al tenis del Court Central y se lo lleva a San Carlos de Apoquindo

A pesar de ser la catedral del tenis chileno, el Court Central del Estadio Nacional no está pensado como la sede del deporte que más éxitos le ha dado al país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Esto, más allá de que dentro del proyecto del parque deportivo del recinto de Ñuñoa se anunciara el techado del añoso coliseo.

La corporación a cargo del evento decidió sacar la disciplina del histórico reducto y la proyecta en San Carlos de Apoquindo. Las canchas del complejo de la Universidad Católica fueron las elegidas y se planea un pista central con capacidad para 4.000 espectadores, algo que fue adelantado por la exdirectora y ahora gerenta de comunicaciones de la Corporación Santiago 2023, Soledad Bacarreza, quien hace algunas semanas realizó un conversatorio por Zoom y expuso los detalles de las sedes. En el estadio de la UC también se realizará el rugby 7, con aforo para 14 mil personas, y en las inmediaciones, el ciclismo de montaña.

Una lámina de la exposición de Soledad Bacarreza, en la que se aprecian los deportes que estarán destinados al recinto de la UC.

La determinación tomó por sorpresa a la Federación de Tenis. Su presidente Sergio Elías no esconde su desconcierto. “Como Federación no hemos sido contactados para nada, salvo para un tema con los árbitros. Estoy súper sorprendido, porque no entiendo que teniendo un Court Central con ocho canchas. Se lo pregunté al presidente del Comité Olímpico (Miguel Ángel Mujica) y me confirmó la decisión. No la entiendo y espero que tengan razones de peso”, señala.

En ese contexto, la decepción del timonel se radica en los anuncios anteriores del gobierno al respecto. “Entendía que se iba techar el recinto y lo único que se debía hacer era mejorar la infraestructura relacionada con las salas de estar, camarines, baños. Además, para los Juegos Odesur se pasó de 11 canchas a nueve, porque se eliminó una en cada paño para así tener los espacios reglamentarios exigidos. E incluso, hace algún tiempo la ministra mencionaba al Court Central como un centro de los deportes con raqueta. Así que realmente no entiendo qué pasó”, lamenta.

Cecilia Pérez, ministra del Deporte y presidenta de la Corporación Santiago 2023, intenta ponerle paños fríos al asunto. “Para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, se dispondrá de una amplia oferta de recintos en los que se disputará cada disciplina, buscando la mejor locación para cada deporte. Esa situación está en pleno proceso de definición. El Court Central, en esa línea, es un recinto relevante para el desarrollo de los Juegos y eventuales otras disciplinas que puedan disputarse”, argumenta.