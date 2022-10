Santiago Morning cae en los descuentos con Palmeiras y es eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Un duro traspié sufrió este domingo el equipo femenino de Santiago Morning luego de caer a última hora con su similar de Palmeiras de Brasil en uno de los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, cotejo que se disputó en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

El primer tiempo comenzó con supremacía para el elenco paulista, superioridad que se vio reflejada en claras llegadas en los minutos iniciales: a los 8′ Byanca Brasil estuvo cerca de marcar la apertura de la cuenta pero un cruce de Daniela Pardo evitó el tanto, mientras que a los 21′ la misma jugadora de Palmeiras pudo anotar pero su remate dio en el vertical izquierdo del arco chileno. Sin embargo, y pese a los intentos de las verdes, ambas oncenas se fueron al descanso con el tanteador en blanco.

En el complemento el partido fue más batallado, aunque el “Verdao” tenía las mayores ocasiones de peligro. No obstante, en el minuto 72 un centro a favor del cuadro nacional fue conectado por Yenny Acuña previo rebote en la arquera Jully. Era el 1-0 para el cuadro dirigido por Milenko Valenzuela.

Pero la alegría no duraría mucho, ya que once minutos más tarde -a los 83′- un potente remate de Katrine, tras un córner que no pudo ser despejado por Santiago Morning, puso la paridad en el duelo. Tras ello, todo se puso cuesta arriba para las chilenas luego que en los 94′ Daniela Pardo viera la tarjeta roja por doble amonestación.

Pero lo peor vino después: a los 96′, cuando parecía que bohemias y paulistas tendrían que definir su clasificación a semifinales mediante lanzamientos penales, apareció Daiana da Silva para marcar de cabeza y clasificar a su equipo a la instancia de los cuatro mejores de la competencia, frustrando los sueños de gloria de Santiago Morning. Además, deja sin representantes nacionales la edición 2022 de la Copa Libertadores Femenina luego que Universidad de Chile fuese eliminada previamente con América de Cali vía lanzamientos desde los doce pasos.

Por su parte, Palmeiras se enfrentará en la siguiente fase precisamente al elenco colombiano, mientras que en la otra llave Deportivo Cali -también del país cafetero- se verá las caras con Boca Juniors de Argentina.