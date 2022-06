Santiago Morning vence por la mínima a Colo Colo y es líder exclusivo del fútbol femenino

El duelo de líderes del fútbol femenino fue para Santiago Morning. En un partido de alto vuelo, las microbuseras se impusieron por la cuenta mínima a Colo Colo y se mantienen en la punta del Campeonato Nacional, ahora de forma exclusiva. El único tanto del duelo fue obra de Rosario Balmaceda, a los once minutos.

Desde la previa se percibía un encuentro cerrado. Tanto bohemias como albas llegaban con campaña perfecta, 30 puntos para ambas luego de diez fechas disputadas. Era un duelo de definiciones, que puede marcar la pauta de lo que vendrá en la competencia femenina durante las próximas jornadas.

Disputado en el Estadio Municipal de La Pintana, el partido tuvo un importante marco de público. De el arranque el elenco de la V negra demostró su intención de ir a ganarlo, lo que significó que los minutos iniciales se jugasen casi de forma íntegra en la mitad donde atacaban. Más cerca del pórtico albo, defendido por Antonia Canales.

De esta manera, a los once minutos de partido, las dirigidas por Milenko Valenzuela se pusieron en ventaja. Un tiro de esquina servido por Yenny Acuña fue despejado por la defensa alba, sin embargo, la segunda pelota logró ser capturada a la entrada del área por Rosario Balmaceda, quien le pegó de primera, entre empeine y borde, un disparo esquinado que no pudo ser repelido por la arquera. Antes del cuarto de hora, llegó el gol. Ley del ex para la delantera, quien defendiera la camiseta de Colo Colo entre 2018 y 2019.

Pese a la tempranera cifra, las ocasiones más claras siempre fueron para las locales. Solo instantes después del 1-0, estuvieron cerca de aumentar la ventaja, con un lanzamiento de Nicole Fajre que dio en el palo. Mientras que en el segundo tiempo la misma Fajre, luego Balmaceda y finalmente Fernanda Araya tuvieron ocasiones clarísimas para asegurar el duelo.

Las oportunidades malogradas no complicaron a las microbuseras, ya que el triunfo por la mínima las deja en la cima. A pocas jornadas del cierre de la fase regular, Santiago Morning saca ventaja de tres puntos sobre Colo Colo. Detrás de las albas aparece Universidad de Chile, con 27 unidades. Luego se rompe la clasificación, ya que en la cuarta posición arremete Fernández Vial, pero con ocho positivos menos que la U, eso sí, con dos encuentros menos que las azules.