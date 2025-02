Se acostumbra a la cancha sintética: la UC visita a La Calera en su tercer partido seguido en césped artificial

La UC quiere dejar atrás el trago amargo de su caída en Quillota. Este lunes visita a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, a las 20.30 horas, en la tercera jornada de la Copa Chile. Un nuevo desafío en césped sintético para el elenco precordillerano, que, curiosamente, sus tres primeros encuentros de la temporada los disputara en este tipo de superficie. En la banca no contarán con Tiago Nunes, quien fue expulsado ante San Luis de Quillota. De hecho, el técnico brasileño ni siquiera podrá estar en el estadio, siendo el primero en tener que cumplir la bullada ‘Ley Almirón’ que votó el Consejo de Presidentes. En el frente tampoco podrá dirigir Walter Lemma.

En la antesala del compromiso, el entrenador estudiantil se refirió al hecho de no poder estar en recinto. “He tenido un poco de mala suerte con las bases y el reglamento. Ahora debuto con esta nueva base. No hay nada que reclamar, solo cumplir. Veremos la forma de poder trabajar y que el Cuerpo Técnico pueda desarrollar la planificación inicial que tendrá el partido”, señaló el DT.

Tiago Nunes no podrá estar en el estadio Nicolás Chahuán. (Foto: Photosport)

En esa línea, y mirando al próximo rival, Nunes también abordó el desafío ante los cementeros desde los futbolístico. “Será un partido durísimo con La Calera. Veo en nuestro equipo uno distinto al año pasado. Ahora tenemos más de un 70% de posesión y en siete partidos, sumados los amistosos, hemos tenido cinco victorias. Siempre hay oportunidades de mejora. Estamos en un buen camino y ojalá en cada partido el equipo pueda dar un salto para ir mejorando en cada juego”, estimó.

De esta forma, le resta importancia a la superficie en la que disputen los encuentros. “Hemos jugado en las dos canchas y hemos ganado y perdido en las dos. No podemos usar esto como excusa y tenemos que estar preparados para las dos superficies porque hasta que no tengamos el Claro Arena será esta nuestra realidad”, dijo.

En el plantel mantienen la calma

Uno de los nombres que se ha consolidado en la UC desde su arribo es Jojhan Valencia. El colombiano ha sido titular en la pretemporada y en los primeros partidos de la Copa Chile. “Todo va en la confianza en la que llegué. Desde el día uno, todo plantel y cuerpo técnico, toda la familia me brindó una mano importante, me hizo sentir en casa, la confianza de jugar minutos y eso se ha ido reflejando en el campo, se me ve más confianza y voy devolviendo todo eso al profe y al equipo”, comentó el volante, el viernes.

“El mediocampo es mi posición habitual, sintiéndome cómodo. Vengo adaptándome cada vez mejor, la idea del profe se viene dando más clara, no solo yo, sino en mis compañeros. Tenemos una competencia linda, que está buena en el sentido futbolístico. Nosotros tenemos un excelente grupo, con grandes refuerzos y una gran base. Estamos para competir por el campeonato”, añadió.

Hoy pelea por un lugar con Gary Medel, quien puede jugar ahí o en la línea defensiva. “Su llegada nos da un plus al equipo, esa cuota de experiencia nos ven diferente. Para mí es un honor pelear un puesto con él, con tanta experiencia. En el puesto que ponga o que quiera el profe, va a ser vital esa competencia sana en el plantel, el profe decidirá en qué posición poner. Somos un grupo sano en ese sentido”, manifestó.