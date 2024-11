Se aleja de Macul: Aníbal Mosa revela el compromiso que Brayan Cortés incumplió en Colo Colo

Colo Colo ya se prepara para la que será la temporada 2025. Además de las competencias nacionales, y que el Cacique volverá a representar a Chile en la Copa Libertadores, se encuentra el hecho de que la institución celebrará su centenario, por lo que la directiva de Blanco y Negro ya trabaja en conformar un plantel competitivo que les facilite la tarea de lograr los objetivos.

Uno de los jugadores con los que esperan contar es Brayan Cortés. El portero ha sido uno de los titulares indiscutidos tanto junto a los albos como en la selección chilena, pero su contrato acaba en diciembre, por lo que ahora esperan una renovación que se ve complicada por el interés que ha despertado el guardameta en otros elencos del continente.

Sobre esta situación habló Aníbal Mosa después de la reunión de directorio mensual de Blanco y Negro. Allí, el empresario manifestó que “nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, hemos venido conversando hace mucho rato con Brayan y este directorio ha tomado la decisión de colocar una fecha límite para el tema de Brayan. Nosotros le hemos comunicado hace unos días atrás que la propuesta que le ha entregado Colo Colo va a estar vigente solamente hasta el día 30 de noviembre”, lanzó timonel albo.

“No, no hemos recibido ninguna respuesta, así que nada, esperamos recibir una respuesta positiva, y si no es así, bueno, empezaremos a ver quién va a ser el reemplazante de Brayan”, agregó.

Al mismo tiempo, reconoció que no ha tenido contacto reciente con el jugador, pues se encuentra aprovechando sus días de descanso. “No he hablado con él, hace un par de semanas que no he hablado con él. Están de vacaciones y no sé, no te podría decir si está más adentro o más fuera. A mí me gustaría que continúe, pero bueno, si no es así, esta institución tiene que continuar y veremos los pasos a seguir a contar del día lunes”, indicó.

Compromiso incumplido

Tras ello, Mosa aprovechó la ocasión para cuestionar el hecho de que, bajo la administración de Alfredo Stöhwing no se concretara la renovación a principios de 2024.

“Este asunto debió haber quedado zanjado en enero de este año. En enero yo me acuerdo de haber viajado a Uruguay cuando estábamos en la pretemporada y haber participado activamente en que Brayan se quede. Me acuerdo que conversamos en ese entonces con el presidente (Alfredo) Stöhwing que estaba a cargo y tuvimos una conversación con todos los directores para subirle el sueldo a Brayan para que se quedara. Ahí había un acuerdo de que se le subía el sueldo a Brayan y él se comprometía, su agente se comprometía, su círculo se comprometía a firmar un anexo extendiendo su contrato y también subiendo la cláusula de salida. Nada de eso ocurrió, pero bueno, eso ya es historia”, relató.

Alternativas

Ante la posibilidad de que Cortés deje Colo Colo, Mosa dejó en claro que existe el interés de contar con Claudio Bravo, aunque dejó claro que aún no han conversado con el ex seleccionado nacional.

“Claudio Bravo, mira, todo esto hipotéticamente, si es que no renueva (Cortés). Vamos a conversar con Claudio, vamos a conversar con otros arqueros también que se han contactado con nosotros. Pero nosotros por el respeto y el cariño que le tenemos a Brayan no hemos tenido ningún acercamiento con nadie, porque estamos esperando a que se cumplan los plazos para saber si vamos a contar con él”, apuntó Mosa.