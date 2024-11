Aníbal Mosa confirma que Boca quiere fichar a Carlos Palacios en este mercado

Este miércoles se efectuó una reunión de directorio en Blanco y Negro en la que se tomaron varias decisiones pensando en la temporada que tendrá Colo Colo el próximo año, en donde deberá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, además del Campeonato Nacional, la Copa Chile y la ya confirmada Supercopa ante Universidad de Chile. Una vez finalizada esta junta, Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que dirige a los albos, se refirió a diversos temas, instancia en la que rápidamente fue consultado por el futuro de Carlos Palacios, una de las figuras del Cacique.

El empresario ratificó que existe un interés desde Boca Juniors para, ahora sí, llevarse al volante formado en la Unión Española: “Efectivamente, la gente de Boca se ha contactado con nosotros. Están viendo cómo llegar a un acuerdo para quedarse con los servicios de Carlos”, comenzó diciendo Mosa.

Además, no escondió que la idea de un posible fichaje ilusiona a Palacios: “Él tiene muchas ganas de ir. Yo conversé hace unos días atrás con Carlos. Si tenemos algún tipo de noticia en los próximos días se las daremos a conocer”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

También el mandamás aclaró que los Xeneizes desean adquirir el total de la carta del futbolista de 24 años: “Ustedes saben que ahí hay una sociedad con Vasco da Gama. Lo que estaría comprando Boca sería el 100% de los derechos económicos del jugador”.

De realizarse la transferencia, la mitad del monto total que cancele el elenco presidido por Juan Román Riquelme iría a las arcas del club de Río de Janeiro, y la otra parte a Colo Colo. La cláusula tiene un costo de 4,8 millones de dólares, por lo que 2,4 serían para el Cacique.

Cabe destacar que el interés de Boca por la Joya no es algo nuevo. De hecho, hace un año los medios transandinos informaban que Riquelme lo quería para la institución, lo que no se concretó. Luego, a mitad de temporada, los argentinos presentaron una oferta al Popular, pero desde el Monumental no la aceptaron.

Pueden haber más salidas

En la reunión de directorio se abordaron otros casos de jugadores albos. Brayan Cortés parece alejarse de Macul, ya que es pretendido por el León de México, conjunto que es dirigido por un viejo conocido: Eduardo Berizzo, ex DT de la selección chilena.

En tanto, las renovaciones de Marcos Bolados y César Fuentes también se han complicado. El primero subió sus pretensiones económicas y es sondeado por otros clubes, según cuentan en el Monumental, mientras que el volante central maneja una oferta concreta para partir.