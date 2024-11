Los intentos secretos de Colo Colo por cerrar el bombazo que pretende Almirón

Colo Colo delinea el plantel 2025. Blanco y Negro se reúne para definir situaciones clave. Por un lado, el de las renovaciones pendientes. Resignados a perder a Brayan Cortés, por las altas exigencias económicas del arquero, el Cacique se enfoca en retener a Erick Wiemberg y Marcos Bolados, dos piezas que resultaron particularmente útiles en la recta final de la temporada. A las principales figuras, como Arturo Vidal, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Vicente Pizarro y Esteban Pavez ya las habrían abrochado antes. También se resolvieron las salidas. Las de Leonardo Gil y Emiliano Amor fueron las más notorias.

Los albos quieren formar un plantel estelar. Ya tienen, naturalmente, adelantada la base. De la mano de Jorge Almirón, el equipo albo elevó considerablemente el rendimiento, lo que le alcanzó incluso para coronarse a nivel local e, incluso, instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los que cayeron frente a River Plate. El Cacique busca, ahora, un salto de calidad en un año especial: se cumplirán cien años de la fundación del club.

La figura que pretende Almirón

El técnico argentino fue específico en la definición de prioridades. Al margen del arquero que necesitará ante la partida de Cortés, le había manifestado a la dirigencia la necesidad de fortalecer tres puestos clave: el de central izquierdo, el de volante de salida y el de centrodelantero.

El del volante creativo es prioritario, considerando que hace varios años que los albos no cuentan con un especialista en esa función. De hecho, ya en la época de Gustavo Quinteros, debido al buen rendimiento que había exhibido unos metros más atrás, como mediocampista mixto, Leonardo Gil pasó a ser utilizado en esa tarea. Sin embargo, pese a que en los números rindió adecuadamente, lo que se tradujo en logros para la institución alba, el Colo perdió buena parte de la valoración que había ganado y que lo llevó a ser uno de los jugadores más caros del plantel. Su partida, después de descartar la opción de resignar en parte sin ingresos, careció de aplausos. De hecho, el mediocampista bloqueó los comentarios en sus redes sociales para evitarse el mal rato de recibir críticas.

Diego Valdés. en un partido de la Roja (Foto: Photosport)

Hay un nombre que a Almirón le resulta particularmente atractivo: Diego Valdés. De hecho, el Cacique se ha contactado con el entorno del jugador, quien a los 14 años se probó sin éxito en la escuadra de Macul. El arribo al Cacique es para el volante formado en Audax Italiano una suerte de cuenta pendiente en una trayectoria que lo ha llevado a brillar en el fútbol mexicano. Ha destacado en el Morelia y el Santos Laguna y es una de las principales figuras del América, uno de los equipos más importantes y populares del medio azteca.

El coqueteo

A Valdés le seduce la posibilidad de jugar en los albos. “Sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana”, declaró a Al Aire Libre, precisamente, en las últimas jornadas. Sus días en las Águilas no han sido lo placenteros que han resultado los anteriores.

Problemas de adaptación, virtualmente, no tendría. Ni en lo futbolístico ni a un entorno que ya conoce, por sus pasos por la Selección. “Mi personalidad es así de bajo perfil y me van a criticar mucho, pero también está la gente que me quiere. A quienes me critican les puedo decir que están en su derecho. Soy profesional y estamos trabajando para que cuando lo hagamos mal nos critiquen. En México juego en el equipo más grande y las críticas son peores que en Chile, pero al crecer he ido madurando y eso me deja tranquilo”, complementó

En ese contexto, su representante, Gastón González, abre la puerta a una posible negociación. “Los equipos grandes siempre están pendientes de la situación de Diego. Lo evaluaríamos. No es una opción que descartemos. Es una opción pendiente en su carrera jugar en un grande de Chile”, sostiene el intermediario. Por el momento, en todo caso, la atención del exaudino está puesta en sus obligaciones con su actual club. “Diego y el club están concentrado en el tricampeonato. Nadie ha presentado una propuesta formal aún”, sentencia González. El jugador también es sondeado de otros mercados competitivos, como Brasil y la MLS.

Valdés tiene contrato con el América hasta fines de 2026. Sus condiciones actuales parecen privativas para el mercado nacional: mensualmente percibe más de US$ 250 mil, sin contar bonos. Un eventual arribo a Macul implicaría, necesariamente, ajustes en ese sentido. Una referencia es que el sueldo más alto en el Cacique es Arturo Vidal, quien se embolsa poco más de US$ 100 mil cada 30 días.