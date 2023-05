Se le vincula al crimen organizado: la historia de la promesa neerlandesa de la Juventus que está a punto de dejar el fútbol a los 21 años

Mohammed Amine Ihattaren ha estado en la mira de los grandes clubes del mundo desde muy temprana edad. Su talento demostrado en la cancha de la mano del PSV daban señales de que en el futuro podría transformarse en un referente mundial.

Sin embargo, este futuro tan auspicioso que asomaba hace algunos años de a poco comienza a desaparecer. Tras debutar de la mano del club neerlandés con 16 años fue alabado por los cercanos al club. “El talento natural de Ihattaren es algo que sólo los mejores, como Rijkaard o Van Basten, tenían con 17 años”, aseguraba Joost van Erp, ojeador del PSV tras el debut.

Tras ello emigró a la Juventus, donde aún no ha podido debutar. De hecho, según recoge Marca, sus abogados están buscando la forma para que rescinda su contrato y que su entorno indica que está considerando decirle adiós al futbol.

La principal razón para esto viene por hechos extrafutbolísticos que han manchado su carrera. El medio De Telegraaf informó en febrero de este año que la policía lo detuvo y registró su casa en la ciudad de Utrtecht por ser “sospechoso de agredir a su exnovia”.

Claro que no es lo único, pues en noviembre también había sido arrestado por amenazas. Además, se le acusó de sostener “vínculos estrechos con delincuentes del crimen organizado”.

Desaparecido

Además de los problemas fuera de la cancha, Ihattaren también presentó problemas con sus clubes. Una vez que fue cedido en calidad de préstamo al Ajax.

Luego, en agosto de 2021 se unió a la Juventus. “Un mediocampista con clase y mucho talento”, destacaban en la Vecchia Signora, anunciando un contrato hasta 2025. Después, fue enviado a préstamo a la Sampdoria.

Allí posó con con la camiseta como flamante refuerzo, pero después de aquello no se supo más de él. El futbolista volvió a Países Bajos señalando problemas familiares, aunque algunos medios indicaban que se debía a que no había podido adaptarse a Italia.

“¿La Sampdoria? Me fui por las circunstancias. Me encontraba sentado en una habitación de hotel solo y abandonado. No se respetaban acuerdos, ni cuenta bancaria, ni seguro médico. No cobraba, me dijeron que allí cobraban cada dos meses y no pasó”, confesó Ihattaren en una entrevista concedida a ‘De Telegraaf’.

“Cuando llegué a la Sampdoria estaba el Director Técnico, me hicieron fotos con la camiseta y ya. Los directivos no sabían ni quién era yo, ni el entrenador D’Aversa sabía que yo era zurdo. No jugaba, no había perspectivas, llamé a Raiola (su agente en ese momento) y me dijo ‘tranquilo’”, agregó.